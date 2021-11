Verissimo ospiti e anticipazioni 28 novembre/ Sandra Milo a favore dell’eutanasia

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti della puntata di oggi 28 novembre 2021

Questo pomeriggio andrà in onda il consueto secondo appuntamento con Silvia Toffanin all’interno del suo talk show di attualità Verissimo. Nella puntata di Ieri tanti sono stati gli ospiti che si sono alternati all’interno del salotto di Silvia Toffanin e quest’oggi ci saranno ancora protagonisti del mondo della musica e del cinema.

Verissimo ospiti e anticipazioni 27 novembre/ Teresa Langella parlerà della violenza

Dopo la presenza in studio di Christian De Sica che ha parlato del nuovo film in cui è protagonista “Chi ha incastrato Babbo Natale” oggi negli studi di Cologno Monzese ci sarà Alessandro Siani scrittore e direttore del film di cui ha già parlato il suo collega durante la puntata di ieri.

Verissimo: Sandra Milo e il drammatico ricordo della malattia della madre

Tra gli altri ospiti appartenenti al mondo del cinema faranno il loro ingresso a Verissimo per parlare con Silvia Toffanin anche Sandra Milo in cui ricorderà la drammatica malattia della madre che in passato l’ha segnata profondamente, tanto da farla schierare a favore dell’eutanasia legale. L’attrice parlerà anche dei problemi con il fisco che l’hanno vista protagonista nel 2019 quando sempre all’interno del programma condotto da Silvia Toffanin aveva anche rivelato di aver pensato al suicidio, ma anche di temi più leggeri come il suo amore per Federico Fellini.

Verissimo, anticipazioni e diretta 20 novembre/ Confessione shock per Valeria Marini

Ospite questo pomeriggio anche Serena Grandi che, come Sandra Milo, ha vissuto un momento molto difficile della sua vita che confesserà senza filtri questo pomeriggio alla conduttrice. Questo pomeriggio non mancherà anche un’ospite appartenente al mondo della musica e per l’occasione negli studi di Canale 5 ci sarà Riccardo Fogli.

LEGGI ANCHE:

Verissimo anticipazioni e ospiti 14 novembre/ L'Incontrada e Bisio pronti per Zelig

© RIPRODUZIONE RISERVATA