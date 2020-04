Verissimo/ Scotti, Ermal Meta, Mahmood e Irama nelle storie del 4 aprile

Sabato 4 aprile, alle 16 su canale 5, torna l’appuntamento con “Le storie di Verissimo”. Anche questa settimana, Silvia Toffanin farà compagnia al pubblico riproponendo alcune delle interviste più belle ed emozionanti della stagione. Protagonista di una delle interviste che saranno riproposte oggi sarà Gerry Scotti. Amatissimo dal pubblico sia per la sua professionalità che per la sua simpatia, ai microfoni di Silvia Toffanin, il re dei game show, si è raccontato a 360 gradi parlando anche del rapporto meraviglioso che ha con il figlio Edoardo lasciandosi andare alla commozione nel ricordare l’incidente che ha coinvolto Edoardo: “Mio figlio si è ripreso dopo un brutto incidente in moto. Adesso sta guarendo, è al 95%. Mi è andata bene, siamo stati molto fortunati, ma non lo auguro a nessuno”.

LE STORIE DI VERISSIMO: DA ERMAL META A MAHMOOD

Tanta musica nella nuova puntata de Le storie di Verissimo. Nel corso della stagione, Silvia Toffanin ha incontrato alcuni degli artisti più amati della musica italiana. Spazio, dunque, ad Ermal Meta, Mahmmod ed Irama. Il cantautore albanese, naturalizzato italiano, ha una storia intensa alle spalle da cui sono nate anche alcune delle sue meravigliose canzoni. Spazio, poi, a Mahmmod che, dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2019 con “Soldi” è diventato uno degli artisti più apprezzati da pubblico e critica. L’appuntamento odierno di Verissimo, poi, continuerà con Irama che, dopo la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis, ha ritrovato il sorriso con Victoria Stella Doritou.

HEATHER PARISI, CARACCIOLO E PIERACCIONI A VERISSIMO

Diventata mamma per la seconda volta con la nascita della piccola Isabel, avvenuta pochi giorni fa, Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri e mamma anche della piccola Stella, sarà la protagonista della puntata odierna di Verissimo dedicata alle storie più emozionanti. Con lei, poi, ci sarà spazio anche per un’altra, famossima mamma ovvero Heather Parisi che, insieme al marito e ai suoi gemelli, vive a Hong Kong. Infine, spazio al cinema con Leonardo Pieraccioni, attore, regista e papà di Martina, il suo grande amore e con Gabriella Pession, una delle attrici più amate della fiction italiana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA