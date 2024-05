Verissimo, Teresa Langella e Andrea Dal Corso: “Matrimonio 14 settembre/ Lui commuove: “Ecco perché ti sposo”

Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso svelano la data del matrimonio: “Ci sposiamo il 14 settembre”

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati ospiti a Verissimo per annunciare la data del loro matrimonio. La coppia nata cinque anni fa ad Uomini e Donne è pronta per il grande passo: le nozze saranno celebrate il 14 settembre 2024, mancano dunque pochi mesi. I due giovani nel salotto di Silvia Toffanin raggianti e felici hanno rivelato che è quasi tutto pronto ed ulteriori dettagli rivelando anche che in esclusiva verrà raccontato tutto dalle telecamere di Verissimo. Hanno ripercorso la loro storia d’amore dall’inizio, da quando si sono incrociati la prima volta a Temptation Island e poi conosciuti e innamorati nel dating show di Maria De Filippi.

Matrimonio Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne/ Data delle nozze, location e dettagli

Commossi per le clip dei genitori che hanno chiesto loro un nipotino. A far scoppiare in lacrime Teresa Langella, però, è stata la lettera della sorella Anna che ha ringraziato Andrea Dal Corso ‘di aver fatto ritornare a mia sorella il sorriso perso in passato.’ E subito dopo è proprio Andrea Dal Corso a leggerle una toccante lettera: “Ti ho preparato sette motivi per cui desidero sposarti: perché sei umile, per il profumo dei tuoi capelli e della tua pelle, perché condividi la mia più grande passione che è quella di viaggiare, voglio sposarti perché mi fai sentire al sicuro e perché sono certo che sarai una mamma fantastica, perché mi completi e prendermi cura di te mi fa sentire più uomo….È proprio quello sguardo che mi fa innamorare di te ogni singolo giorno.”

Andrea Dal Corso si è operato, come sta dopo l'intervento/ Teresa Langella: "Tolta una cisti dal suo petto"

Teresa Langella e la molestia subìta: “Spero che la giustizia faccia il suo corso”

Durante la chiacchierata, però, si sono toccati anche argomenti delicati, l’anno scorso, infatti Teresa Langella ha denunciato di essere stata vittima di molestie da parte di un chirurgo ed oggi ha rivelato come prosegue il processo: “Ho dei timori perché ho sentito l’avvocato ed ho solo paura di non riuscire a dire si abbiamo vinto noi” incoraggiata da Andrea ed Teresa Langella piangendo ha confessato: “È la giustizia che deve fare il suo corso e spesso non lo fa.” E subito dopo la modella ha voluto cambiare discorso: “Non volevo rendere triste questa intervista.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA