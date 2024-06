Matrimoni Uomini e Donne 2024: quali sono le coppie che si sposano?/ Due nozze a breve, due ‘saltate’

Quali sono i matrimoni di Uomini e Donne che si celebreranno nel 2024

Il 2024 si tinge di fiori d’arancio per alcune delle coppie più amate di Uomini e Donne. Entro la fine dell’anno sono infatti previsti alcuni matrimoni, che vedranno unirsi coppie che hanno fatto sognare il pubblico del dating show di Maria De Filippi. La prima, e più vicina al lieto evento, è la coppia composta da Teresa Langella e Andra Dal Corso. La loro bellissima storia d’amore non è iniziata nel migliore dei modi nello studio di Canale 5, tanto che si era conclusa con il ‘no’ di Andrea al momento della scelta. Poi però il corteggiatore è riuscito a farsi perdonare, riavvicinandosi a Teresa. Da allora i due non si sono più separati e oggi si preparano a diventare marito e moglie. Il loro matrimonio sarà celebrato il 14 settembre in Campania.

Altra coppia di Uomini e Donne che si sposerà nel 2024 e che proprio di recente ha annunciato la data del matrimonio è quella composta da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due fidanzati, che sono già genitori di una bambina – la piccola Maria Vittoria – convoleranno a nozze il 30 novembre.

Uomini e Donne, matrimoni in attesa e matrimoni ‘saltati’ per ora

Non è chiaro se a queste due matrimoni certi si aggiungerà entro l’anno quello tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Di recente l’ex tronista, che da poco è diventato papà di Allegra, ha proposto alla compagna di diventare sua moglie. È però probabile che le nozze saranno celebrate, in questo caso, nel 2025.

Chi invece è ancora in attesa della fatidica proposta di matrimonio è Angela Caloisi, che da anni è fidanzata con Paolo Crivellin. I due sono innamoratissimi ma, per ora, non si parla di matrimonio. Stessa cosa per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, che pochi mesi fa sono diventati genitori di una bambina. Restano in attesa di aggiornamenti sul matrimonio, invece, i fan di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta. In questo caso la proposta di matrimonio è arrivata anni fa ma, ad oggi, il matrimonio non è stato ancora celebrato.











