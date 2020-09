Verona Roma 3-0 a tavolino: ufficiale/ Caso Diawara, i giallorossi pronti al ricorso

Il Giudice Sportivo ha condannato i giallorossi: Verona Roma finisce 3-0 a tavolino. Era nell’aria, la decisione ufficiale è arrivata: “In violazione del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato ufficiale FIGC N. 83/1 del 20 novembre 2014” si è deciso di punire il pasticcio relativo al caso di Amadou Diawara, di cui avevamo già riportato ieri. Ricordiamo che il centrocampista guineano, pur avendo compiuto 23 anni a luglio, era stato inserito nella lista degli Under 22 insieme ad altri elementi importanti della rosa giallorossa, come Justin Kluivert, Nicolò Zaniolo e Marash Kumbulla appena arrivato dal Verona; questo ha fatto scattare l’indagine che si è infine conclusa con la sconfitta a tavolino. Come si legge su Forza Roma, a fare le spese di questo errore sarà Pantaleo Longo: il segretario generale del club sarebbe l’autore della svista. La Roma adesso ha 7 giorni di tempo per fare ricorso: per quanto si era detto lo dovrebbe presentare subito, ma staremo a vedere quale sarà la linea della società.

VERONA ROMA 3-0 A TAVOLINO: E’ UFFICIALE

Verona Roma 3-0 a tavolino: decisione ufficiale, il ricorso della società giallorossa, che riguarda la partita terminata 0-0 nella prima giornata di Serie A, sarà difficilmente accolto. Chiaramente si tratta di una svista: come avevamo già riportato la Roma ha ancora quattro slot liberi nella lista degli Over, dunque avrebbe potuto facilmente inserirvi Amadou Diawara senza alcuna violazione. Su questo verterà la difesa del club capitolino, giocando cioè sulla buona fede e sulla palese svista; è altrettanto evidente però che l’errore sia stato commesso, e che il centrocampista guineano sia stato impiegato in una posizione irregolare (ha giocato titolare al fianco di Jordan Veretout). Dunque il campionato e la stagione della Roma cominciano già sotto una cattiva luce: una sconfitta a tavolino che fa cadere la squadra a zero punti, mentre il Verona raggiunge Genoa, Juventus, Napoli, Milan e Fiorentina a punteggio pieno. Domenica sera Paulo Fonseca e i giallorossi saranno attesi alla partita interna contro i campioni d’Italia in carica: servirà una vittoria per il riscatto immediato, provando a lasciarsi questo brutto affare alle spalle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA