Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli/ “A volte ricevo proposte indecenti…”

Veronica Berti, ecco chi è la moglie di Andrea Bocelli: “Provengo da una famiglia di mangiapreti, ma quando ho incontrato lui…”

Veronica Berti è l’attuale moglie del celebre artista Andrea Bocelli. I due si sono incontrati e innamorati parecchio tempo fa, dando vita ad un legame intenso e decisamente passionale. Lei aveva solo ventuno anni quando ha incontrato per la prima volta il suo futuro marito. Per quanto riguarda la loro storia d’amore, non abbiamo moltissime informazioni, ma i più attenti avranno notato che la donna è sempre stata presente e al fianco dell’artista toscano, accompagnandolo e supportandolo in ogni suo progetto. Ma cosa sappiamo di Veronica Berti? Innanzitutto che la separano ben ventisei anni dal marito, incontrato appunto quando aveva solo ventuno anni.

La differenza d’età non ha mai rappresentato un problema, anzi: evidentemente è stata un arricchimento per entrambi. La moglie di Bocelli, a proposito del loro rapporto, in una intervista rilasciata al settimanale Oggi qualche tempo fa, ha raccontato: “Io provengo da una famiglia figlia del ’68, un po’ mangiapreti. Fino a 20 anni non sapevo neppure l’Ave Maria. Andrea ha passato notti intere a farmi catechismo. Solo a 23 anni, come consapevole scelta, mi sono battezzata”.

Entrambi sono felicissimi l’uno al fianco dell’altra. L’amore tra Veronica Berti e Andrea Bocelli va a gonfie vele e dopo tanti anni insieme tutto è ancora come il primo giorno. “Con lei ho scoperto la bontà morale della monogamia”, ha raccontato l’artista. La compagna del tenore, ovviamente, si ritiene fortunatissima “perché Andrea è molto romantico: ho delle mail che sono decisamente private, a volte sono poesie, a volte rime, a volte… proposte indecenti”. Dopo il loro primo incontro, come dicevamo, è scoppiata una passione irrefrenabile.

I due si sono promessi all’altro e 2012 è nata la loro prima figlia, Virginia, con cui Bocelli è diventato padre per la terza volta. Infatti, prima di legarsi a Veronica, Bocelli aveva avuto già due figli da Enrica Cenzatti, sposata nel 1989 e dalla quale ha divorziato nel 2002. “Ho rivalutato la moralità della monogamia”, ha commentato Andrea Bocelli in un’intervista a Vanity Fair a proposito dell’amore indissolubile con la sua attuale compagna, Veronica Berti.











