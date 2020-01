Veronica Burchielli/ Capodanno d’amore con Alessandro Zarino (Uomini e Donne)

Veronica Burchielli non avrebbe potuto desiderare un inizio d’anno più bello. Se il 2019 si è concluso bene, il 2020 è iniziato ancora meglio. In vacanza in Svizzera con Alessandro Zarino, l’ex tronista di Uomini e Donne ha augurato a tutti i suoi followers ciò che ha avuto lei dal vecchio anno e ciò che le regalaerà ancora il nuovo anno. “Vi auguro di trovare una fine ed un inizio come il mio”, ha scritto Veronica pubblicando sulle storie di Instagram una foto in cui, da innamorata, guarda il fidanzato Alessandro mentre sono circondati dalla neve. Tra la Burchielli e Zarino procede tutto a gonfie vele. Pur essendo in vacanza, la prima da coppia, i due stanno condividendo molti momenti con i fans dimostrando che il sentimento che li unisce è vero e sincero. Tra baci, abbracci, giornate sulle piste da sci e dirette sui social, i giorni di vacanza, per la giovane coppia, stanno volando.

VERONICA BURCHIELLI E ALESSANDRO ZARINO: CAPODANNO TRA CENONE A CASA E FESTA IN PIAZZA

Bellissimi, innamorati e sempre più uniti e felici, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino hanno salutato il 2019 e brindato al 2020 con alcuni amici. Dopo aver cenato a casa, la coppia si è divertita trascorrendo la notte nella piazza di Verbier ammirando i fuochi d’artificio e augurandosi il meglio per i prossimi dodici mesi. Nonostante la storia sia iniziata da poco, Veronica e Alessandro pensano già al futuro insieme. Rispondendo alle domande dei fans, negli scorsi giorni, la Burchielli ha ammesso che non esclude di poter andare a convivere con l’uomo che ha conquistato il suo cuore al punto da averla convinta a rinunciare al trono di Uomini e Donne. Il 2020, dunque, segnerà l’inizio della convivenza? Per il momento, la coppia preferisce non fare progetti e godersi il presenti. I due, tuttavia, oltre ad essere molto innamorati, sono anche molto complici. La complicità, dunque, sarà l’ingrediente giusto per una bellissima e duratura storia d’amore?

