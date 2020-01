Veronica Burchielli e Alessandro Zarino si separano/ Vacanze finite (Uomini e Donne)

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino si separano. I fans della coppia di Uomini e Donne, però, possono stare tranquilli: tra Veronica e Alessandro procede tutto a gonfie vele. Nessuna crisi tra i due che, tuttavia, dopo aver trascorso insieme il Capodanno in Svizzera, trascorreranno qualche giorno distanti. “Ciao ragazzi, io e Veronica torniamo a casa. La nostra piccola vacanza in Svizzera è terminata. Lei passerà qualche giorno a La Spezia dai suoi e poi ci rincontreremo tra qualche giorno”, ha scritto Alessandro che ha poi ringraziato tutti i fans per il supporto di queste ultime settimane. Anche Veronica ha condiviso i suoi pensieri dopo gli splendidi giorni trascorsi con Alessandro Zarino. “Ciao a tutti ragazzi, dopo questa bella esperienza, si torna a casa. Questo 2019/2020 è terminato e iniziato al fianco vostro e a quello di Zarino, cosa potrei chiedere di meglio?”, ha fatto sapere la Burchielli che, a sua volta, ha ringraziato tutte le persone che, ogni giorno, le dimostrano affetto e sostegno.

VERONICA BURCHIELLI E ALESSANDRO ZARINO OSPITI A UOMINI E DONNE?

La storia d’amore di Alessandro Zarino e Veronica Burchielli è iniziata in modo insolito. Dopo aver detto no ad Alessandro ed essere diventata la nuova tronista, Veronica ha lasciato il trono per dare una possibilità ai sentimenti che sentiva di provare per Zarino. La sua scelta, ad oggi, si è dimostrata vincente e la coppia potrebbe tornare nello studio in cui si sono conosciuti per raccontare come procede la storia. In pochi, inizialmente, avrebbero scommesso sul loro amore, ma oggi, i due sono sempre più uniti e innamorati. Per il momento, continuano a vivere una storia a distanza, ma nei prossimi mesi potrebbero decidere di andare a convivere. Veronica, infatti, pur essendo giovanissima, non ha escluso la possibilità di andare a vivere con il ragazzo di cui si è innamorata e che la rende molto felice.

