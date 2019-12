Veronica Burchielli, lite con Tina Cipollari/ Uomini e Donne: ultimo ‘fancul*!

Tempo di nuovi litigi nella corte del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la scorsa puntata, Veronica Burchielli è andata in quel di Napoli per confrontarsi con Alessandro Zarino. I due, nell’indecisione collettiva, hanno lasciato un discorso a “metà”, da riprendere proprio oggi. Dalle 14.45 circa, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, riaprirà i battenti con le dinamiche giovani. Tina Cipollari quindi, avrà modo di scontrarsi ancora una volta con la neo tronista che, dopo il faccia a faccia con il campano, deciderà di andare via. Ecco cosa scrive il VicoloDelleNews a tal proposito: “Inizia la puntata, entra Maria e fa entrare i tronisti inclusa Veronica (vestita se non erro con un tubino blu e i capelli legati). Fanno vedere il riassunto della scorsa registrazione e ciò che era successo con Veronica e l’intenzione di andare a Napoli da Alessandro Zarino. In studio lei spiega che all’inizio era presa entusiasmo del trono e della nuova esperienza ma poi con il passare dei giorni è andato tutto scemando perché pensava a lui infatti questa settimana non ha voluto far esterne in quanto la sua priorità era Alessandro”.

Lite in studio tra Veronica e Tina

In attesa del litigio tra Veronica e Tina, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Alessandro: “che specifica subito di non essere lì in veste di corteggiatore, è venuto per capire cosa prova lei per lui, perché lui quello che prova gliel’ha già confessato in precedenza, invece lei ci ha messo tre settimane per ripensarci e andarlo a cercare. Lei spiega che proprio perché la decisione l’ha maturata nel tempo e non in modo avventato, vuol dire che è sincera e ribadisce che il suo sentimento è sempre lo stesso, ha solo dubbi sull’interesse di lui”, scrive il Vicolo. Da questo momento, partirà anche il durissimo litigio con la Cipollari: “Tina che le dà della falsa di merda e lei risponde mandandola a fanculo, si avvia così una sorta di insulti su insulti. Inizia a serpeggiare anche malcontento tra i suoi corteggiatori che a questo punto si sentono fuori posto”.

