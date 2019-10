Veronica Burchielli/ Uomini e Donne, oggi svolta: si dichiara per Alessandro Zarino

Nel corso della nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 24 ottobre, Veronica Burchielli avrà modo di dichiararsi per Alessandro Zarino, mettendo da parte le attenzioni di Giulio Raselli. Nella scorsa puntata la corteggiatrice ha lasciato Zarino con l’amaro in bocca per alcuni atteggiamenti che non gli sono piaciuti. “Mi sono accorto subito che avevamo molta affinità. Questo ci porta ad avvicinarci ma anche a scontrarci. E poi è sicuramente una bellissima ragazza”, racconta il tronista intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine. E per quanto riguarda i battibecchi avuti in studio con lei, specifica: “Ho interpretato gli ultimi battibecchi in studio con Veronica in modo positivo. Ha avuto un comportamento a tratti esagerato, ma lo vedo come una dimostrazione di un suo interesse nei miei confronti, anche se ha voluto attaccarmi e difendere la sua conoscenza con Giulio”.

Veronica Burchielli si dichiara per Alessandro Zarino

Proprio oggi, questa fantomatica frequentazione con Giulio Raselli verrà definitivamente spazzata via in favore di Alessandro Zarino. Veronica infatti, ha deciso di corteggiare fino al termine del suo percorso televisivo con Uomini e Donne. “Di Alessandro mi hanno colpito la storia e la voglia di raccontarsi (…) Quello che più mi incuriosisce è il modo di fare di Alessandro, un modo pacato e riflessivo al quale non sono abituata, nonché le tante affinità che hanno fatto nascere in me la curiosità di approfondire questa conoscenza”, ha raccontato proprio la ragazza intervistata tra le pagine del settimanale dedicato al programma. A breve, inoltre, scopriremo nuove anticipazioni. Ed infatti la Burchielli, così come racconta il VicoloDelleNews, ha avuto modo di uscire in esterna anche con Giulio Raselli: “Scopriamo che questa settimana lei è uscita pure con Giulio, ma lui dichiara subito di aver percepito che lei in realtà preferisce l’altro. In effetti l’esterna con Alessandro è andata bene e lei conferma in puntata che vuole rimanere per corteggiare solo il napoletano perché si trova meglio con lui”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA