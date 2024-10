Alessandro Zarino, ex fidanzato di Shaila Gatta, sarà uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024?

Shaila Gatta è una delle grandi protagoniste di queste prime settimane di Grande Fratello 2024. La ballerina e showgirl ha già mostrato di avere un carattere forte e di non aver paura di esporsi, ma quasi sin da subito è diventata la protagonista di un triangolo amoroso che tanto sta facendo discutere e che la vede divisa tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Un triangolo che sembra però agli sgoccioli, visto che Shaila ha recentemente ammesso di aver capito che Javier non le piace e che di Lorenzo non si fida.

Lorenzo Spolverato ‘scarica’ Helena Prestes al Grande Fratello 2024?/ Ferri corti anche con Shaila Gatta…

La dinamica che la vede protagonista e che sta appassionando il pubblico del Grande Fratello 2024 potrebbe, insomma, spegnersi presto, motivo per il quale gli autori del reality potrebbero inserire nella Casa di Canale 5 un nuovo elemento pronto a scuotere non poco le acque: un famoso ex fidanzato di Shaila Gatta.

Chi è Alessandro Zarino e il rumor sul suo ingresso nella Casa

Lui è Alessandro Zarino, che il pubblico di Canale 5 già conosce per la sua partecipazione a Uomini e Donne alcuni anni fa nel ruolo di tronista. Quell’avventura si concluse per lui con la scelta di Veronica Burchielli, che però gli rispose ‘no’. Nel 2023, sono apparse sui social i primi scatti di Shaila con Alessandro: i due hanno inizialmente intrapreso un progetto insieme, legato all’allenamento e al benessere fisico; tuttavia, poco a poco, sono apparsi sempre più intimi e complici. La relazione è tuttavia durata poco ma non è passato molto dalla loro rottura. Motivo per il quale, il suo ingresso nella Casa potrebbe far nascere gelosie e nuove dinamiche nei confronti di Shaila. Un rumor, quello dell’arrivo di Zarino al GF, che si sta diffondendo sul web e che è stato commentato anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha scritto: “Stanno valutando (gli autori, ndr), forse più in là”.

Helena Prestes e Lorenzo si sono lasciati?/ Coppia finita prima di nascere: "Non siamo compatibili"