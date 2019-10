Veronica Burchielli vs Alessandro Zarino/ Video Uomini e Donne: “mi hai sminuita”

Scintille tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino nella puntata del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 18 ottobre e che si preannuncia infuocata anche per la discussione tra Alessandro Basciano e Giulia Quattrociocche. La bellissima Veronica, dopo essere uscita sia con Alessandro che con Giulio Raselli, messa alle strette dall’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià che non vuole dividere le proprie corteggiatrici con il collega, si è dichiarata per Alessandro ammettendo di provare qualcosa di più forte per lui ed essendo spaventata dall’atteggiamento di Giulia che giudica troppo aggressivo. La dichiarazione di Veronica è proprio al centro della discussione con Alessandro Zarino. Nonostante quest’ultimo abbia gradito la scelta della Burchielli, ha deciso di non portarla in esterna scatenando la reazione di Veronica che, questo pomeriggio, si scaglierà contro il tronista accusandolo di aver sminuito la sua scelta.

VERONICA BURHCIELLI CONTRO ALESSANDRO ZARINO: “HAI SMINUITO LA MIA SCELTA”

Dopo essersi dichiarata per Alessandro, Veronica si aspettava di uscire in esterna con il tronista di Uomini e Donne che, però, ha preferito lasciarla in panchina scatenando la sua durissima reazione. Veronica si scaglierà contro Alessandro accusandolo di aver sminuito la sua dichiarazione come se le avesse detto di aver mangiato un piatto di pasta. Diversamente, Giulio Raselli mostrerà più interesse nei suoi confronti. Dopo la scorsa puntata, infatti, Giulio non solo si è recato nel camerino di Veronica, ma le ha anche chiesto scusa per l’atteggiamento aggressivo che ha avuto in precedenza. Le attenzioni di Raselli hanno fatto piacere a Veronica che non nasconderà il suo cambio di rotta nella puntata odierna. La bella Burchielli, dunque, dopo essersi dichiarata per Alessandro, tornerà sui suoi passi come aveva preventivato Giulia Quattrociocche, sicura del reciproco interesse tra Veronica e Giulio?





