Veronica Burchielli via dai social: cos’è successo all’ex Uomini e Donne?/ Spunta…

Veronica Burchielli sparita dai social

Veronica Burchielli è stata prima una corteggiatrice e poi una tronista di Uomini e Donne. Veronica è arrivata nello studio del dating show di canale 5 per corteggiare Alessandro Zarino. Dopo essere salita sul trono, Veronica fu corteggiata proprio da Zarino con cui poi lasciò il programma. I due hanno così vissuto una storia d’amore durata qualche mese. Dopo l’addio al programma, Veronica ha continuato a raccontarsi su Instagram dove, ad oggi, è seguita da 225mila followers. Veronica, però, da ben quattro mesi è sparita dai social. L’ultimo post su Instagram risale allo scorso 29 marzo.

Da quel giorno, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha più condiviso foto e storie. Un silenzio assordante sul quale il portale Very Inutil People ha provato a fare chiarezza. Quale sarebbe, dunque, il motivo della scomparsa della Burchielli da Instagram?

Ecco cosa sarebbe successo a Veronica Burchielli

A spingere Veronica Burchielli ad allontanarsi dai social, secondo quanto fa sapere il portale Very Inutil People che ha contattato fonti vicine all’ex tronista, alla base della decisione di dire addio ad Instagram sarebbero state alcune critiche sul suo aspetto fisico ricevute nell’ultimo periodo.

“Veronica Burchielli si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima. Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene!”, riporta in esclusiva Very Inutil People che cita fonti informate.

