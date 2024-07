Veronica Confalonieri e Ludovico: chi sono la fidanzata e il figlio di Lorenzo Musetti/ Insieme dal 2021…

Chi sono Veronica Confalonieri e Ludovico: la fidanzata e il figlio di Lorenzo Musetti

Veronica Confalonieri e Ludovico sono i grandi amori di Lorenzo Musetti che dedica le proprie giornate non solo al tennis, ma anche alla propria famiglia che è con lui anche a Wimbledon per supportarlo in un momento così importante per la propria famiglia. A differenza di Janick Sinner che ha parlato della propria vita privata solo di recente, del privato di Lorenzo Musetti si sa qualcosa in più e a raccontarlo è stata anche la stessa Veronica Confalonieri che ha regalato al tennista il gioiello più importante, il piccolo Ludovico venuto al mondo lo scorso 15 marzo e la cui nascita è stata annunciata dai genitori con un post congiunto su Instagram.

«Lorenzo con Ludovico è molto affettuoso, ci tiene molto ad essere un buon papà, cambia anche i pannolini. All’inizio il fatto di aspettare un bambino è stata una sorpresa, e ci ha un po’ dissestati. Forse all’inizio io ero più scioccata di lui, avevo paura che fosse d’intralcio alla sua carriera, che provasse nostalgia di casa quando era in giro per tornei. Non abbiamo mai avuto dubbi, però, e quando a Bologna, durante la Davis dello scorso anno, Lorenzo lo ha annunciato alla squadra, si è come liberato e ora è molto più sereno. Per fortuna Ludovico è un bambino solare, ci fa dormire, è tranquillo. A chi assomiglia? Io ci vedo molto lo sguardo di Lorenzo. Qui per la prima volta c’è mia madre Nicoletta, che mi dà una mano, ma io cucino per tutti. Lorenzo non può stare senza pasta (al pomodoro) ma cucino anche carne e pesce, un po’ di tutto», ha raccontato lei al portale Il tennis italiano.

Lorenzo Musetti e la storia con la fidanzata Veronica Confalonieri

La storia d’amore tra Veronica Confalonieri e Lorenzo Musetti è stata così coronata dalla nascita del piccolo Ludovico tre anni dopo il primo incontro. I due, infatti, si sono conosciuti nel 2021 e a favorire il primo incontro è stato proprio il tennis grazie ad una persona che conosce entrambi.

«Io da ragazzina ho giocato un po’, ho partecipato al Lemon Bowl. Mia sorella poi è sposata con Gianluca Mager, che ha giocato la serie A con Lorenzo al Park Genova, ci siamo conosciuti così. Ai tempi io lavoravo a Milano, lui mi chiamava, ci ‘provava’ già da un po’ di tempo, mi mandava anche i temi che faceva in vista della maturità. Io sono più grande di età, e all’inizio ero un po’ perplessa, mi sembrava molto ‘piccolo’. Ma mi sbagliavo. Ora poi si è responsabilizzato. E’ sempre stato un ragazzo molto sensibile, ma la paternità lo ha reso più maturo», ha concluso la fidanzata di Lorenzo Musetti.

