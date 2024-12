Veronica e Gustavo sono i genitori di Cecilia Rodriguez e dal loro amore sono nati anche Belen e Jeremias Rodriguez. Una bellissima famiglia che dall’Argentina è arrivata in Italia condividendo gioie e dolori, momenti di grande gioia, ma anche di difficoltà. Una famiglia unita che ha sempre supportato i figli e che nelle ultime settimane ha dovuto affrontare un momento di grande drammaticità: un incidente che ha causato delle gravissime ustioni a Gustavo Rodriguez rimasto intrappolato in un capannone in zona Gallarate. Ancora non sono state spiegate le cause e la dinamiche dell’incidente, ma il papà di Cecilia e Belen ha riportato ustioni di secondo grado sul 10% del corpo in particolare su viso, testa e braccia.

Cecilia Rodriguez, difficoltà a diventare mamma/ "Vorrei un figlio e maschio, ci proviamo ma è difficile"

Accanto al padre sin dal primo istante Cecilia e Belen e la moglie Veronica Cozzani che sono state inondate dai messaggi di affetto del pubblico e dei fan. Dopo giorni di religioso silenzio, i genitori di Cecilia Rodriguez hanno rassicurato tutti sulle condizioni di salute di Gustavo.

Veronica e Gustavo, genitori di Cecilia Rodriguez: come sta il padre dopo l’incidente?

I genitori di Cecilia Rodriguez hanno dovuto affrontare nell’ultime settimane un momento davvero difficile in seguito ad un incidente che ha coinvolto Gustavo Rodriguez. L’uomo è rimasto coinvolto nell’incendio scoppiato all’interno di un capannone riportando ustioni molto gravi. “Grazie a tutti per il vostro affetto, sono state e sono delle carezze al cuore” – ha scritto Cecilia Rodriguez su Instagram rassicurando i fan. La sorella di Belen ha poi aggiunto: “papà dimostra di essere fortissimo facendo un passito avanti! Forza papà. Ti amo”

Gustavo Rodriguez ancora in ospedale: come sta?/ La dedica di Belen: "Andrà tutto bene, è la mia forza"

Anche Veronica Cozzani, la moglie di Gustavo Rodriguez, ha voluto scrivere un messaggio indirizzato ai fan e a tutte le persone che si sono preoccupate per quanto successo a Gustavo: “grazie a tutti per i messaggi! Sono una carezza per l’anima!”. Anche Belen Rodriguez ha scritto poche parole:” andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! Andrà bene chiediamolo a Dio!”.