Chi sono Veronica e Gustavo, genitori di Cecilia Rodriguez/ “Il mio papà mi accompagnerà all’altare…”

Cecilia Rodriguez ha raccontato in diverse occasioni quanto l’amore per la famiglia sia tra i valori più forti nel suo percorso di vita, tanto per lei quanto per i fratelli Jeremias e Belen Rodriguez. Il merito del loro percorso di vita, delle qualità che gli appartengono, è certamente da ascrivere in buona parte all’affetto costante dei genitori, Veronica e Gustavo, sempre al loro fianco sia nel privato che per le sfide professionali.

Per Cecilia Rodriguez si avvicina uno dei sogni più agognati: il matrimonio con Ignazio Moser. Per l’occasione, al di là dei preparativi per la cerimonia, è balzato all’attenzione il suo tenero e viscerale rapporto con i genitori Veronica e Gustavo. La madre è stata in prima linea per l’addio al nubilato in Andalusia, così come la sorella Belen Rodriguez. Una festa in famiglia come simbolo di un’intera vita vissuta fianco a fianco.

Cecilia Rodriguez e il rapporto viscerale con i genitori: “Il pare della mia famiglia…”

A proposito dei genitori di Cecilia Rodriguez – Veronica e Gustavo – anche il papà ha ovviamente un ruolo cruciale, soprattutto ora che il matrimonio con Ignazio Moser si avvicina. L’uomo, per questioni prettamente ‘tradizionali’, non ha potuto prendere parte all’addio al nubilato di alcuni giorni fa. La sua presenza sarà però fondamentale il giorno delle nozze come raccontato da Cecilia Rodriguez in una recente intervista rilasciata a Verissimo.

“Papà è molto emozionato perché ha portato Belen all’altare e ora gli toccherà portare la più piccola. Abbiamo uno splendido rapporto, secondo me piangerà dal primo momento”. Queste le parole di Cecilia Rodriguez che, trattenendo a fatica la commozione, ha raccontato di quello che sarà certamente uno dei momenti più emozionanti del suo matrimonio con Ignazio Moser. Il suo papà Gustavo sarà infatti incaricato di accompagnarla, mano nella mano, verso l’altare per pronunciare il ‘sì’ più importante. “E’ contento, ovviamente ho chiesto la sua approvazione perché ho sempre bisogno di sentire il parere della mia famiglia”.

