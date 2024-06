Veronica e Gustavo, genitori Cecilia Rodriguez/ La figlia: “mi avevano detto di non sposarmi!”

Cecilia Rodriguez è legatissima ai suoi genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez con cui si è trasferita in Italia dall’Argentina sulla scia del grandissimo successo della sorella Belen Rodriguez nel mondo della televisione. La famiglia Rodriguez è molto unita e solitamente si muovono in gruppo, a conferma del loro amore e della grande complicità che li contraddistingue! Sempre presenti nella vita e nelle scelte del propri figli Belen, Jeremias e Cecilia, proprio quest’ultima prossima al matrimonio con Ignazio Moser ha confessato: “mio padre mi aveva detto di non sposarmi, anche mamma”. Il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è sempre più vicino e l’ansia si fa sempre più tangibile anche per i genitori Veronica e Gustavo che riempiono di domande la figlia.

“Mi chiedono come devono venire vestiti… Infatti il mio papà mi aveva detto di non sposarmi per questo. Io non l’ho ascoltato. Anche la mia mamma lo aveva detto” – ha raccontato Cecilia che però ha rassicurato tutti: i suoi genitori non hanno alcun dubbio su Ignazio Moser. Anzi, proprio Cecilia Rodriguez ha sottolineato: “Lo adorano, lo amano”. Lo stesso Ignazio Moser ha confermato: “sono molto socievoli nei miei confronti”.

Chi sono Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, i genitori di Cecilia Rodriguez

Ma conosciamo meglio Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, i genitori di Cecilia Rodriguez, Belen e Jeremias. Veronica Cozzani è una presenza costante nella vita dei suoi figli anche se, a differenza del marito Gustavo Rodriguez che ha perfino partecipato a L’isola dei Famosi, ha sempre preferito restare ben lontana dal mondo della televisione. Discreta e riservata, Veronica è innamorata dei suoi figli e sui social sono diverse le foto che pubblica in compagnia dei suoi amati figli e dei nipotini. La donna ha lasciato l’Argentina con il marito Gustavo Rodriguez per trasferirsi a Milano con i figli Jeremias e Cecilia poco dopo la nascita di Santiago, il primo figlio di Belen nato dall’amore con Stefano De Martino. Una scelta di cuore quella fatta dai genitori di Belen Rodriguez che non volevano perdersi la crescita del proprio nipotino.

Pur essendo nati in Argentina, sia Veronica Cozzani che Gustavo Rodriguez hanno origini italiane. I due sono innamoratissima e la conferma è arrivata durante la partecipazione di Gustavo a L'Isola dei Famosi quando parlando della moglie disse: "è il mio unico amore, è la mia vita. Se la famiglia è unita, è merito suo".











