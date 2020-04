Veronica Gatto/ “Lasciai Clayton Norcross, Thorne di Beautiful quando mi chiese di..”

Pubblicità

Veronica Gatto è una delle protagoniste della replica della puntata di Stasera tutto è possibile, in onda in prima serata su Raidue, oggi, lunedì 27 aprile. La conduttrice Rai, con la sua bellezza e simpatia, è pronta a mettersi a disposizione di Stefano De Martino giocando con Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Gianluca Impastato, Ciro Giustiniani, Ariadna Romero e Fatima Trotta. Oltre ad amare il cinema e lo spettacolo, Veronica Gatto ha confessato di avere anche altre passioni. “Sono una grande appassionata di motori, mio padre aveva un concessionario di automobili. Però, ho anche un’altra passione: la cucina“, ha raccontato ai microfoni di Vero Tv qualche tempo fa. Riservatissima, della sua vita privata si sa davvero poco. Nel 2016, infatti, a Vero Tv, dichiarò: “Non voglio che la mia sfera privata venga troppo pubblicizzata“.

VERONICA GATTO: “LASCIAI THORNE DI BEAUTIFUL QUANDO MI CHIESE DI TRASFERIRMI A LOS ANGELES”

Pur essendo riservatissima e non parlando mai della sua vita privata, nel passato di Veronica Gatto spunta anche un attore. La conduttrice, infatti, ha avuto una storia con Clayton Norcross, un attore americano che ha interpretato Thorne Forrester nella soap opera più famosa del mondo ovvero Beautiful. “Decisi di lasciarlo, quando mi chiese di trasferirmi a Los Angeles“, ha dichiarato tempo fa la Gatto. Sui social, così, la Gatto si lascia andare a dediche per le amiche come quella che ha fatto nelle ultime ore ad Ariadna Romero, sua compagna d’avventura a Stasera tutto è possibile. “Mi manchi bimba bella”, ha scritto Veronica condividendo una storia su Instagram in cui è insieme alla Romero durante una registrazione della trasmissione di Raidue. Parole speciali, inoltre, anche per Roma come ha scritto sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram: “mi sembra di raggiungere le altezze dell’arte e di respirare l’aria respirata dai maestri e di vedere il mondo con i loro occhi“, ha scritto citando Edgar Leee Masters.





