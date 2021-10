Veronica, mamma Fausto Desalu/ “Il suo diploma la più grande soddisfazione”

Veronica Desalu è la mamma di Fausto Desalu che, durante le Olimpiadi di Tokyo, ha fatto sognare l’Italia con il record nella staffetta 4×100. Felice ed orgogliosa dei risultati sportivi che sta raggiungendo il figlio, mamma Veronica, in realtà, ammette di essere molto più orgogliosa di un altro risultato raggiunto dal figlio. “È stata una grande soddisfazione, il diploma di Fausto alla scuola superiore”, ha raccontato mamma Veronica alla Repubblica. 50 anni, Veronica ha sempre lavorato sin da quando è arrivata in Italia.

Da 5 anni lavora come badante e, nel frattempo, si gode i successi sportivi che il figlio Fausto ha raggiunto con grandi sacrifici. Dietro il figlio campione c’è una famiglia normale, di grandi lavoratori come afferma la signora Veronica. “Siamo una famiglia di lavoratori. Una famiglia di due, ma una cosa gliel’ho insegnata: lavorare, faticare, essere umili. Così è andata. Il suo lavoro è l’atletica. Il mio, la badante. Poi, ne ho fatti tanti altri”, dice ancora.

Veronica, mamma Fausto Desalu: “Non è mai andato al bar”

Fausto Desalu è un ragazzo semplice, con sani valori che gli ha trasmesso mamma Veronica che ha cresciuto un figlio educato e rispettoso e che non gli ha mai dato problemi. Alla Repubblica, la signora Veronica ha raccontato che Fausto, quando andava a scuola, le chiedeva scarpe e vestiti belli come quelli dei compagni. Nonostante le richieste, però, non ha mai fatto capricci.

“Alle superiori mi chiedeva delle scarpe belle, dei vestiti belli che non gli potevo comprare. Io lo capivo, vedeva i compagni eleganti… Ma avevo i soldi contati. Gli dicevo: queste sono le scarpe e i vestiti che possiamo permetterci. Ogni giorno gli davo i soldi per la colazione, più 2 euro per il bar della scuola. Ma alla fine della settimana lui mi restituiva 12 euro. Non è mai andato al bar“, ha detto una mamma Veronica super orgogliosa.

