Veronica Maya, chi è la conduttrice e il rischio di morte

Nella vita della celebre conduttrice diversi avvenimenti hanno segnato la sua esistenza, Veronica Maya, ospite questa sera a Storie di donne al bivio, nei mesi scorsi si è aperta proprio nel programma di Monica Setta, lasciandosi andare a retroscena e curiosità sulla sua vita. Riguardo al passato, Veronica Maya ha raccontato di aver perso un figlio durante una vacanza in Brasile con il suo Marco Moraci, un chirurgo plastico e dalla loro storia sono nati i tre figli Riccardo, Tancredi e Katia. Era un Capodanno che ha rischiato di finir nel peggiore dei modi per Veronica Maya, che prima della partenza non aveva accusato particolari problemi, almeno fino al momento dell’arrivo a Rio. Atterrati a Rio cominciai a sentirmi male. Non dicevo nulla a Marco per non rovinargli la vacanza e non mi opposi quando mi chiese di trasferirci in un piccolo villaggio lontanissimo dalla capitale, abbiamo vissuto momenti stupendi in spiaggia e poi una sera un forte attacco di dolori all’addome e tanto sangue”.

Il primo a prestare servizio a Veronica Maya fu proprio Marco assieme a un dottore brasiliano, la terribile scoperta è però stata fatta dal suo compagno di vita, dopo aver visionato l’ecografia scoprì che il bimbo che stavano aspettando era morto: “Marco mi disse, ironia della sorte, che durante l’operazione era andata via la luce e avevo rischiato la vita”.

Veronica Maya e i figli nati dall’amore con Marco

La vita ha però saputo sorridere a Veronica Maya, che prima di quel tragico evento in Brasile ha avuto la fortuna di mettere al mondo i figli Riccardo, Tancredi e Katia, grande gioia della conduttrice.

Più volte dalla vita Veronica Maya si è detta felice di aver avuto “tre figli meravigliosi: “Ho superato quella pagina, già il giorno dopo stavo meglio. In quella situazione, dopo gli accertamenti del caso, abbiamo capito di volere una famiglia e ci abbiamo subito riprovato”.