Veronica Maya dice no ai reality show/ “A differenza delle mie colleghe…”

Veronica Maya rifiuta la partecipazione ai reality, i motivi

Veronica Maya non cede ai reality. La conduttrice televisiva ha rilasciato un’intervista al Settimanale Nuovo in cui ha confidato di andare dritta per la sua strada televisiva senza alcun ripensamento. Veronica non ha mai partecipato a nessun reality e ha spiegato il motivo per cui ha rinunciato: “Non mi rispecchio nelle dinamiche in cui inevitabilmente mi troverei coinvolta al di là della mia natura, carattere e inclinazioni morali. Facendo questo mestiere c’è una sana forma di esibizionismo ed egocentrismo, non sono una persona timida ma per quanto possa essere un personaggio pubblico ho un grande senso del pudore”.

Veronica Maya non potrebbe mai accettare di stare separata per troppo tempo dai suoi figli. Negli anni scorsi è infatti accaduto anche alcune concorrenti decidessero poi di abbandonare i reality per la mancanza dai propri affetti. Al riguardo Veronica ha fatto un paragone con le altre sue colleghe: “Può capitare di stare via per lavoro, per uno o due giorni ma non per mesi come fanno tante colleghe. Non le critico ma io non ci riuscirei, starei proprio male”. Veronica Maya ha poi fatto una confessione: “Tra me e mio marito c’è un accordo tacito che non prevede assenze prolungate da casa”.

Veronica Maya sta per compiere 45 anni. La conduttrice televisiva ha avuto tre figli dal marito Marco Moraci. Il 12 gennaio 2012 è nato il primogenito Riccardo Filippo, il 20 giugno 2013 è arrivato il secondogenito, Tancredi Francesco e il 12 gennaio 2016 l’ultima arrivata è stata Katia Eleonora. Nell’intervista al Settimanale Nuovo, Veronica ha confidato: “Sono una mamma risolta e una donna in carriera appagata e indipendente. Sono poliedrica, ho quasi vent’anni di carriera alle spalle e questo bagaglio mi consente di affrontare al meglio qualunque esperienza televisiva”. Per Veronica si tratta comunque di un bilancio molto positivo: “Il mio è un bilancio positivo, di grande equilibrio, gioia, soddisfazione e di qualche fatica”.

Per il suo compleanno Veronica Maya vorrebbe regalarsi un viaggio: “Mi piacerebbe fare un safari con tutta la famiglia. Magari il prossimo inverno”. Veronica Maya è sempre riuscita a conciliare il lavoro con la famiglia e lo ha fatto con naturalezza: “Da dieci anni vivo a Napoli con mio marito e i miei figli. L’equilibrio si trova sempre in due e noi stiamo bene”, ha rivelato. Intanto Veronica ha da poco condotto assieme a Enrico Ruggeri Musicultura. Una bella soddisfazione per Veronica che continua ad essere una delle conduttrici più amate del piccolo schermo.











