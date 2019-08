Veronica Maya, topless con figli e marito/ “Qual è il mio segreto? Nessuno!”

Veronica Maya paparazzata in topless tra le pagine di Nuovo. Come la Venere del famoso dipinto di Botticelli, la conduttrice esce dall’acqua e raggiunge il lettino sulla spiaggia. Prima esita un momento ma poi mostra il lato B a favore di fotografo. Successivamente la stanchezza ha il sopravvento e si assopisce serena al sole di Formentera. Questo è l’agosto vip, tra spiaggia, bagni al mare, aperitivi in costume e movida sulla spiaggia. Le vacanze della Maya però, sono anche all’insegna della semplicità: “Del resto è la prima dopo tanto tempo in cui posso fare vacanze vere, senza spostarmi continuamente da un posto all’altro per via del lavoro”, racconta lei al settimanale. La conduttrice non è presente nei palinsesti Rai autunnali, ma non si dà per vinta: “I progetti sono molti e tenuti al caldo. lo non mi fermo”, assicura. In grande forma e sempre legatissima a Marco Moraci, il chirurgo plastico cui ha detto “Sì” per tre volte, tra il rito civile a Napoli, la celebrazione simbolica ai Caraibi e la cerimonia in chiesa a Piano di Sorrento.

Veronica Maya, topless a Formentera e splendida forma

Veronica Maya quindi, ha deciso di passare l’estate in luna di miele “allargata” con il marito ed i tre figli: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora, che la coppia porta sempre con sé, anche a Formentera: “Come avrei potuto non far vivere ai bimbi un vero paradiso, tra l’altro a due ore da Napoli? Negli ultimi anni l’offerta turistica si è risolta molto di più alle famiglie. Aperitivi fino al tramonto? Si, certo, ma accompagnati da spettacoli per i più piccoli. Insomma, ci si diverte insieme e soprattutto si sta in spiaggia tutta la giornata. Basta davvero poco per sentirsi bene”. Sembra che le tre gravidanze non abbiano proprio intaccato il suo fisico: “Qual è il mio segreto? Nessuno! Credo che sia semplicemente una questione generica, anche perché non mi privo di nulla. Ho un metabolismo ancora veloce, ma da quando ho conosciuto Marco ho preso sei chili. Non sono pochi, ma sono ancora tonica. Credo di mangiar bene, ma mi piacciono la pasta e i dolci. E a Formentera non mi sono fatta mancare la paella!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA