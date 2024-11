Veronica Peparini e Andreas Muller eliminati a La Talpa, lei al veleno contro Andrea Preti: “Faticato a stare con lui”

Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati eliminati da La Talpa 2024 ma il modo in cui questo è avvenuto ha lasciato molto amaro in bocca nel ballerino e soprattutto alla coreografa che dopo aver lanciato una serie di frecciate ai suoi compagni di avventura è intervenuta ‘alla cena delle spie’ per fare una scenata clamorosa. Andando con ordine durante l’asta per l’immunità come in ogni puntata Andrea Preti ha deciso di usare il montepremi per conquistare l’immunità, seguito da Alessandro Egger. L’immunità è stata vinta da Preti mentre hanno partecipato al test senza superarlo Veronica Peparini e Andreas Muller che sono stati eliminati.

Veronica Peparini e Andrea Muller eliminati da La Talpa 2024, il ballerino ha ammesso: “Abbiamo giocato onestamente e non abbiamo voluto fare offerte” “Avrei fatto fatidica a rimanere qui con alcune persone (e il riferimento era ad Andrea Preti) e preferisco andare dalle mie figlie è meglio che se la giochino loro quattro” è stato l’addio pungente di Veronica Peparini. E non è tutto, perché successivamente il ballerino e la coreografa sono piombati alla cena dei finalisti e Veronica Peparini ha asfaltato senza freni Andrea Preti, ed anche in maniera minore Alessandro Egger.

Nel dettaglio dopo essere piombata alla Cena delle Spie Veronica Peparini si è sfogata contro Andrea Preti senza mezzi termini: “Vi volevamo salutare ma non è un saluto per alcuni.” e poi rivolgendosi ad Andrea Preti lo ha attaccato: “Questa cena goditela spero che ti vada per storto per come ti sei comportato. Sono felice di aver capito la persona falsa che sei perché ti sei avvicinato a noi hai fatto l’amico ma non era vero niente. Ed anche te Ale mi hai deluso per la persona che sei.” E poi alla fine hanno concluso: “Buona cena divertitevi e vinca la migliore che è Marina.” Mentre Andrea Preti è rimasto impassibile ed in silenzio, Alessandro Egger ha cercato un confronto con la coppia. “Avete giocato tutti quanti, avete fatto bene stupidi noi a fidarsi delle persone” ha concluso la Peparini.