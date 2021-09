Veronica Peparini e Andreas Muller/ Da Amici come allievo-maestra a coppia:”Mi hai travolto, coinvolto e…”

Veronica Peparini e Andreas Muller sono tra le coppie protagonisti di D’amore e d’accordo Vip, il nuovo programma condotto da Katia Follesa. Tre coppie follemente innamorate dovranno rispondere ad una serie di domande sul loro amore. Riuscirà la coppia nata nel programma televisivo di Amici di Maria De Filippi ad avere la meglio vincendo così la crociera? Un grande amore quello che lega la coreografa di Amici e l’ex vincitore del talent show di Canale 5, oggi ballerino professionista. Proprio la Peparini parlando dell’incontro con Andreas ha raccontato tempo fa: “si, era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento. Finché siamo stati a scuola, tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose. Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme”.

La coppia è felicemente innamorata da diversi anni e non nascondono il loro amore. Sui social sono tantissime le foto che condividono per la gioia dei fan che non hanno mai guardato male al loro amore. Nonostante la differenza di età, ben 25, Veronica e Andreas fanno coppia fissa oramai da diverso tempo.

Veronica Peparini: “Andreas Muller mi dà il senso di tutto quello che siamo”

La storia d’amore fra Veronica Peparini e Andreas Muller è stata fortemente criticata per via della differenza di età, ma la coppia è sempre andata oltre dimostrando nel tempo la natura dei loro sentimenti. Oggi sono una coppia felice ed affiatata e la coreografa e ballerina non nasconde di essere follemente innamorata del suo Andreas. “Mi dà il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui. Mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa brillare quegli occhi vispi che hai… Noi ci siamo conosciuti in momenti e età diverse di vita e anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme” – ha detto la Peparini.

Non solo, Veronica ha anche confessato: “mi hai travolto, coinvolto, amato! E ho superato tanti ostacoli”. Sicuramente la parola ostacoli riguarda la grande differenza di età superata per via della maturità di Andreas che, sin dal suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, si è dimostrato un ragazzo maturo e di carattere.

