Veronica Peparini e Andreas Muller/ Video ballo sulle note di Mengoni: “È amore”

Veronica Peparini e Andreas Muller ormai non si nascondono più. La maestra e l’ex allievo di danza di Amici di Maria De Filippi sono una coppia e sono davvero innamorati. Oggi, però, hanno voluto condividere con i fan un video davvero molto speciale. Si tratta di una coreografia che Andreas e Veronica ballano in una location immersa nel verde, uno accanto all’altro. “Sorpresa! Ecco finalmente il video che abbiamo voluto fare su uno dei nostri brani preferiti.” scrivono entrambi su Instagram, postando il video inedito e integrale di questa bellissima coreografia ricca d’amore. Poi spiegano “Volevamo farla da tempo per condividere con voi questa nostra emozione. Vi abbiamo sempre letto e seguiti come voi seguite noi quindi volevamo ringraziarvi così.” Le parole lasciano infine spazio alla danza e ai sentimenti.

Veronica Peparini e Andreas Muller, una coreografia d’amore

Veronica Peparini e Andreas Muller ballano in una coreografia intrisa d’amore. Le note della canzone sono quelle di Marco Mengoni “Tanto il resto cambia” e, tra un passo e l’altro, i due si guardano complici, innamorati, poi so abbracciano e si tengono per mano. Immagini bellissime che sono servite a mandare letteralmente in delirio i fan. Ecco solo alcuni dei centinaia di commenti: “Voi, la voce di Marco, la coreografia, gli sguardi, il feeling, le mani, i passi, gli abbracci, la sintonia: COME UN FILM. Meraviglioso”; e ancora “Stupendo è dire poco…non ci sono parole mi sono anche commossa.”; “Questa volta mi avete toccata più di tutte le altre volte. Siete meravigliosi. Vi completate a vicenda, avete una sinuosità pazzesca. Piango come una bimba.. emozione pura!” scrive, infine, un altro utente.





