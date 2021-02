Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano?/ Anello e dedica: “Brilla come…”

Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano? Per il proprio compleanno, l’insegnante di danza di Amici 2021, dal fidanzato Andreas, ha ricevuto uno splendido anello. Un regalo che la Peparini non si aspettava e di fronte al quae è rimasta letteralmente spiazzata come mostra un video caricato sul suo profilo Instagram e con il quale ha voluto condividere la propria gioia con tutte le persone che la seguono. “Chiudi gli occhi”, dice Andreas nel video. La Peparini obbedisce per poi ritrovarsi davanti una piccola scatola quando li riapre. Dopo averla aperta, i suoi occhi sprigionano emozione e felicità. “Amore brilla tantissimo”, riesce a dire. L’insegnante, così, emozionata e al settimo cielo, affida alla scrittura l’emozione provata in un giorno importante come quello del suo compleanno e reso ancora più speciale dal regalo di Andreas.

Veronica Peparini e l’amore con Andreas Muller: “Non è mai cambiato nulla dal primo giorno”

L’amore di Andreas Muller rende felice ogni giorno Veronica Peparini che, nel giorno del suo compleanno, ringrazia pubblicamente tutte le persone che hanno reso speciale il suo giorno con un ringraziamento speciale al fidanzato. “Sta finendo quasi questa giornata per me importante. Un po’ questo numero mi faceva paura, ma poi se mi guardo intorno mi rendo conto di essere felice in questo momento con gli affetti cari vicini: genitori, fratello, figli, amici, un lavoro che amo e un uomo che non so nemmeno più spiegare cosa sia per me e quanto sia presente.. Impegnato, maturo. Sono fortunata che ho paura a pensarlo!!!”, scrive la Peparini. Sull’anello, poi, che Andreas le ha regalato per il suo compleanno, la Peparini conclude così: “Questo anello è tante cose per me.. brilla come i miei occhi quando ti guardano, non è mai cambiato nulla dal primo giorno. Spero di viverti sempre tutti i giorni della mia Vita. Sei Unico“, conclude rigraziando anche tutti i fans per l’affetto che le hanno dimostrato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA