Veronica Peparini e Andreas Muller: la gravidanza a rischio preoccupa i fan/ Il messaggio di Capodanno 2024

Amici di Maria De Filippi: la gravidanza di Veronica Peparini e Andreas Muller prosegue

Veronica Peparini e Andreas Muller danno inizio al loro anno 2024 con il buon proposito di vivere con ottimismo nonostante gli ultimi mesi vissuti nella preoccupazione per una gravidanza a rischio.

É da settimane, infatti, che, dopo l’intervista di coppia rilasciata a Verissimo dove i due annunciavano di essere prossimi alla nascita del doppio primogenito, in attesa di una gravidanza gemellare, il joint fandom dei vip ballerini si preoccupa per la gravidanza in corso. La gestazione, secondo quanto reso noto recentemente dalla coppia di ex protagonisti ad Amici di Maria De Filippi, come maestra e allievo nel circuito ballo, sarebbe minacciata da sopraggiunte complicazioni.

Tuttavia, i due promessi genitori vip, ormai lontani da tempo dalla produzione di Amici (al centro di una polemica con Luca Jurman) , si palesano intenti a godersi le festività in corso, al via al nuovo anno vissuto in un clima di speranza e rinnovato ottimismo. “Avanziamo piano e ottimisti.. godendoci intensamente questo periodo che nel bene o nel male non tornerà’!” Si legge tra le righe del messaggio che Veronica Peparini rilascia a corredo di un post in cui si lascia immortalare con il pancione in bella vista e l’amato compagno più giovane, Andreas Muller.

“Giusto, momento prezioso e delicato

godetevelo…andrà tutto bene”, scrive poi qualche utente tra i commenti social rilasciati a margine del post di augurio della coppia vip, nel post-Capodanno 2024. E il riferimento rispetto al delicato momento é legato al pericolo attenzionato da Veronica Peparini e Andreas Muller, prima dell’esito tranquillizzante, a conferma del buon sviluppo del feto, di una visita di controllo della gestazione.

Il rischio della gravidanza di Veronica Peparini e Andreas Muller

«La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente» scriveva ancor prima una Story su Instagram la verità della coppia.

Raccontando anche quali potrebbero essere gli scenari futuri, la story proseguiva: «Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore. Se così non dovesse essere bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà». E puntualizzando che «nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web».











