Veronica Perseo, Tali e Quali 2022/ Il ritorno in prima serata della vincitrice 2019

Veronica Perseo ritorna sul palco degli studi televisivi Rai “Fabrizio Frizzi” per la finalissima di “Tali e Quali Show 2022“. La vincitrice dell’edizione 2019, infatti, concorrerà con i tre vincitori delle prime tre puntate e altri 8 nuovi concorrenti per il titolo di “Campionissimo di Tali e Quali“. Veronica Perseo vinse nel novembre 2019 interpretando “Shallow”, il famoso brano tratto dal film “A Star is Born”. La sua esibizione, ispirata a quella che Lady Gaga propose agli Oscar, convinse davvero tutti. Entusiasti i giudici in studio, da Loretta Goggi ai giudici occasionali, che Carlo Conti chiamò per l’occasione: Gigi D’Alessio, Vanessa Incontrada e Antonella Clerici. Con ben 98 punti Veronica Perseo si aggiudicò la vittoria della versione “Nip” di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Con la sua imitazione di Lady Gaga riuscì a battere anche Adonà Mamo, che con la sua interpretazione di Maria Callas sembrava essere il favorito.

Veronica Perseo, chi è? Cosa fa nella vita?

Veronica Perseo ha 26 anni ed è originaria di Cagliari. Diplomatasi al Conservatorio di Cagliari, ha la passione della musica da sempre. Nella vita reale lavora al piano-bar ed è conosciuta al pubblico della rete tramite il suo canale YouTube. Tra i sui video più cliccati spicca “Million Reason”, sempre di Lady Gaga. Nel corso degli anni ha anche realizzato una cover de “Il mondo prima di te” di Annalisa e di “Celeste” di Laura Pausini. Ha inoltre partecipato a numerose manifestazioni musicali collaborando con artisti del calibro di Nicola Di Bari, Cugini di Campagna, Silvia Mezzanotte, Sandro Giacobbe e Don Backy. Torna in prima serata su Rai Uno, già forte di una vittoria e con qualche anno di esperienza in più in televisione: fattori che potrebbero fare la differenza nella corsa al titolo di “Campionissimo di Tali e Quali”.

