Veronica Rimondi e Matteo Farnea/ Dopo Uomini e Donne, compleanno insieme…

Sono passati pochi giorni dalla messa in onda della puntata della scelta a Uomini e Donne e Veronica Rimondi e Matteo Farnea si mostrano insieme sui social, felici, complici e innamorati. Vestiti di bianco, la coppia ha festeggiato insieme il compleanno condividendo su Instagram foto e un video in cui ballano e si divertono insieme. Molto affiatati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno convincendo i fan tra i quali la maggior parte aveva puntato su Andrea Della Cioppa.

Abbracciati, sorridenti e uniti, Veronica e Matteo trascorrono il primo momento importante insieme. La coppia, dopo la scelta a Uomini e donne, sta trascorrendo insieme questi giorni mettendo a tacere i rumors che la volevano già in crisi.

La prima intervista di Veronica Rimondi e Matteo Farnea

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Matteo Farnea e Veronica Rimondi hanno raccontato le prime emozioni da coppia e i progetti futuri. “Matteo ha un cuore d‘oro, sincero. È un ragazzo sensibile, buono ed educato, e riesce a farmi sentire una principessa anche non facendo niente di particolare, semplicemente vivendo la quotidianità insieme. Tra l‘altro ha capito che non ho il pollice verde; quindi, niente più fiori e rose rosse…i bei tempi sono finiti! (Ride)”, ha detto Veronica.

La coppia, inoltre, è pronta ad affrontare la distanza per vivere serenamente un sentimento che diventa sempre più forte. “Se c’è una cosa di cui siamo certi è che non vogliamo trovare una soluzione per gestire la distanza (Veronica vive a Ferrara e Matteo a Roma, ndr), ma vogliamo proprio annullarla. Quindi cercheremo una soluzione che ci permetta di vivere una vita lavorativa soddisfacente e anche di costruire una relazione solida stando vicini”, ha concluso la tronista con Matteo che ha condiviso le sue parole.

