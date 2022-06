Veronica Rimondi, la reazione di Maria De Filippi alla scelta/ “Mi ha detto che…”

Uomini e donne, Veronica Rimondi si apre in un’intervista post-trono: la reazione inaspettata alla scelta

La sua scelta ha chiuso la stagione primaverile 2022 di Uomini e donne, e ora l’ultima tronista uscente dal dating-show di Maria De Filippi, Veronica Rimondi, torna a raccontarsi. L’occasione è un’intervista inedita concessa a Nuovo tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, a cui la giovane Veronica non ha lesinato dichiarazioni rispetto alla scelta ricaduta su Matteo Farnea, con il quale ora prosegue a gonfie vele la lovestory avviata al dating show di Canale 5.

Amici 22: Maria De Filippi lascia il pomeridiano?/ Silvia Toffanin al suo posto, ma…

Incalzata dalle domande del noto rotocalco di gossip, in particolare l’ex tronista si è lasciata andare al racconto di un retroscena inedito che riguarda non solo il suo attuale compagno e la sua scelta finale a conclusione del suo trono intrapreso a Uomini e donne, ma che menziona anche la conduttrice del programma, Maria De Filippi: “Maria è stata molto contenta per noi. Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’. Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla. Matteo? Lui è molto sensibile e io vado pazza per questa sua dolcezza”.

Agata Reale, regalo di Maria De Filippi durante la leucemia/ "Non l’avevo mai detto"

Maria De Filippi e la stima nutrita per Veronica Rimondi

Dalle ultime dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da Veronica, quindi, si evince che la timoniera di Uomini e donne facesse anzitempo, ancor prima della scelta finale della tronista e in cuor suo, il tifo sfegatato per l’unione tra la Rimondi e Matteo Farnea. C’è da ricordare, inoltre, che la conduttrice di Canale 5 non abbia mai nascosto la stima nutrita verso la giovane, nel corso del trono intrapreso a Uomini e donne: “Sai una cosa che apprezzo tanto di te? Tutti quelli che hanno fatto i tronisti sono sempre andati a leggersi i pareri del web. Tu non sei cambiata di una virgola e non è facile, soprattutto alla tua età perchè in qualche modo ti influenzano”.

Uomini e Donne, perchè non va in onda oggi? / Al via la pausa estiva

Insomma, a detta della popolare conduttrice tv Veronica Rimondi avrebbe una qualità encomiabile, quella di non farsi influenzare da eventuali critiche degli utenti della rete, che molto spesso mettono a dura prova i personaggi tv.











© RIPRODUZIONE RISERVATA