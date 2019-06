Veronica Satti e Valentina si sono lasciate/ “È finita da più di un mese”

Veronica Satti e la fidanzata Valentina si sono lasciate. Ad annunciare la fine della storia, su Instagram, è stata la figlia di Bobby Solo che ha deciso di rispondere alle domande dei fans, preoccupati di non vederla più insieme alla fidanzata. “Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie insieme. È già da più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto altro da dire soprattutto oggi. È stata la storia d’amore più importante della mia vita e le auguro il meglio”, ha fatto sapere Veronica attraverso una Instagram Story. Da settimane si rincorrevano rumors sulla storia tra le due ragazze che, da tempo, non si mostravano più insieme. Superato il dolore per la fine di una storia importante, è arrivato l’annuncio ufficiale che conferma la fine della favola.

VERONICA SATTI E VALENTINA: DALLE NOZZE ALLA ROTTURA

La storia d’amore di Veronica Satti e Valentina ha emozionato il pubblico del Grande Fratello 15. Le due ragazze, infatti, nella penultima edizione del reality show condotto da Barbara D’Urso, erano state le protagoniste di un momento romantico e speciale scambiandosi anche un bacio in diretta. Una storia importante quella tra Veronica e Valentina che si sarebbe dovuta concludere con le nozze. Tra i progetti delle ragazze c’era anche il matrimonio. Qualcosa, però, nell’utimo periodo, si è rotto portandole alla decisione di lasciarsi e continuare a percorrere strade diverse. Tra Veronica e Valentina, tuttavia, l’affetto e il rispetto restano ed è per questo che la Satti augura all’ex fidanzata il meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA