Veronica Satti, dedica alla nipote Gaia Capobianco/ “Sono dislessica ma per te…”

Ormai da qualche mese sappiamo che Veronica Satti è tornata single ma che accanto a lei c’è una donna importante. No, non è la sua nuova compagna, bensì la sua amata nipote Gaia Capobianco. Le due si sono ritrovate nei mesi scorsi dopo dieci anni passati a discutere e a rimanere lontane. A darne annuncio è stata proprio la stessa Veronica che, proprio usando le sue storie, in occasione della smentita di un flirt dopo l’addio a Valentina, ha rivelato: “Smentisco qualsiasi tipo di flirt o altro, anzi posso dire che qua siamo pieni di progetti che non vedo l’ora di condividere con voi. Per il resto sono grata perché dopo dieci anni mi sono ricongiunta anche con mia nipote Gaia, siamo inseparabili”. Proprio a lei oggi Veronica Satti ha voluto fare una dedica speciale ricevendo una serie di cuori e di like per questo, in occasione del compleanno della sua Gaia.

VERONICA SATTI E LA DEDICA A GAIA CAPOBIANCO

Pubblicando un collage di alcuni scatti che le mostrano insieme, la figlia di Bobby Solo ha voluto mettere da parte il fatto di essere dislessica dimostrando di saper scrivere bene soprattutto quando lo fa con il cuore. In particolare, su Instagram ha scritto: “Anche se sono dislessica non sono poi così male a scrivere, soprattutto se si parla di ciò che sento. Non mi sono mai negata, non ho mai negato le mie emozioni davanti a nessuno ma è vero che certe cose hai così paura di condividerle o perché ti fanno soffrire e vivi la sofferenza come una vergogna, SBAGLIATO!!! o perché, come in questo caso, hai così paura di perderle che le tieni tutte per te. MA BASTA CON STE PAURE esternare positività e amore è #sharethelove fa bene a noi e al mondo“. Veronica poi spiega che si sono perse per dieci anni assumendosi la colpa di questo allontanamento convinta di aver fatto stare male la nipote e di non essere la zia perfetta che vorrebbe ma è convinta che adesso sono qualcosa di più, due sorelle unite da un viaggio nella vita: “Sei il mio faro durante quella che noi chiamiamo “follia”, quella tempesta che sappiamo. Mi hai salvata più volte tu da quando ci siamo ritrovate che qualsiasi altra persona. Tanti auguri alla piccola grande Donna che sei già, e lo sei già da tanto e io sono così fiera di te che mi scoppia il cuore. ..Ci sarò per sempre non avere mai paura di questo, è una promessa“.

