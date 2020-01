Veronica Ursida Vs Roberta Di Padua/ Scontro dietro le quinte di Uomini e Donne!

Non si placano le polemiche nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata del trono Over in onda oggi 29 gennaio torna attuale l’argomento Armando Incarnato, con tanto di nuove segnalazioni. Veronica Ursida è determinata a smascherare l’uomo che ha frequentato per alcuni mesi ma tiene anche ad ottenere alcuni chiarimenti da Roberta Di Capua. La invita infatti ad avere modo di chiacchierare in disparte per poter comprendere cosa si siano detti lei e Armando in una delle scorse puntate, quando insieme hanno abbandonato lo studio per continuare a dialogare dietro le quinte e senza telecamere. Veronica vuole dunque sapere quali siano state le loro parole. Roberta, come svela il vicolo delle news, è inizialmente spiazzata dalla richiesta della dama e non sembra propensa ad accontentarla.

Roberta e Veronica, scontro a Uomini e Donne

Roberta Di Padua inizialmente dunque rifiuta la richiesta di Veronica Ursida di parlare dietro le quinte e svelarle cosa abbiano detto lei e Armando Incarnato. Ma è proprio il cavaliere di Uomini e Donne a rompere il silenzio e svelarlo davanti a tutti. Roberta gli avrebbe detto che una donna al primo appuntamento non si dovrebbe presentare in un certo modo. Il riferimento è proprio a Veronica, che risente di queste parole e chiede di nuovo di poter parlare con lei dietro le quinte. Le due donne decidono così di uscire per chiarire alcune cose tra di loro. Rientreranno qualche tempo dopo ma senza fare alcun cenno a quanto si sono dette fuori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA