Armando Incarnato, storia con una 20enne?/ Uomini e Donne: segnalazione di Veronica

Nuova segnalazione su Armando Incarnato. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo aver chiarito la natura del suo attuale rapporto con l’ex compagna Jeanette, tornerà al centro della polemica per una segnalazione di Veronica Ursida. Nella puntata odierna della trasmissione di Maria De Filippi, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Armando lancerà una pesante accusa su Veronica che, a sua volta, replicherà portando una pesante segnalazione. Secondo la dama, infatti, Incarnato starebbe frequentando una ragazza di vent’anni con cui sarebbe uscito ben cinque volte. Una segnalazione che Veronica accompagnerà con gli screenshot dei messaggi che confermerebbero la frequentazione tra il cavaliere napoletano e la ragazza in questione.

ARMANDO INCARNATO, STORIA CON UNA 20ENNE? VERONICA URSIDA LANCIA LA BOMBA A UOMINI E DONNE

Veronica Ursida non solo svelerà la presenza di una ragazza nella vita di Armando Incarnato, ma porterà alla redazione anche gli screenshot dei messaggi che confermerebbero l’esistenza di un rapporto tra i due. Veronica dichiarerà che Armando e la ragazza in questione sono usciti cinque volte di cui l’ultima pochi giorni fa. Armando, naturalmente, negherà tutto mentre Veronica insisterà sulla questione e chiederà anche a Roberta Di Padua di parlare senza telecamere per raccontarsi tutto quello che Armando ha detto di ciasciuna. La Di Padua, inizialmente, rifiuterà, ma poi accetterà l’invito di Veronica. Le due dame, così, lasceranno lo studio per un confronto faccia a faccia, senza intrusioni e, soprattutto, senza la presenza di Armando Incarnato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA