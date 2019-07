Verstappen-Hamilton, scambio Red Bull-Mercedes?/ Formula 1, il piano per 2021

Max Verstappen per Lewis Hamilton: questo il clamoroso scambio al quale stanno pensando Red Bull e Mercedes per il 2021. Una bomba di mercato per la Formula 1 riportata da Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera, uno scenario che coinvolge anche la Ferrari: i due piloti sono stati infatti proposti al Cavallino, che ha rispedito al mittente i sondaggi. Il motivo? La voglia della Rossa di puntare sul giovane Charles Leclerc, ritenuto pronto per costruire un nuovo ciclo vincente: il 21enne monegasco offre garanzie al team di Maranello, che sembra intenzionato ad affiancargli in futuro un pilota esperto che possa supportarlo al meglio. Non parliamo di Fernando Alonso: il Corriere evidenzia che, nonostante le qualità dello spagnolo, la Ferrari ha tenuto a spegnere la grande voglia di ritorno del 38enne di Oviedo, attualmente pilota Endurance della Toyota Gazoo Racing.

SCAMBIO VERSTAPPEN HAMILTON? IL PIANO PER IL 2021

Giorgio Terruzzi spiega che i due team di Formula 1 stanno valutando lo scambio in accordo con Verstappen ed Hamilton, con l’olandese classe 1997 deciso ad intraprendere una nuova avventura con un marchio più prestigioso di quello Red Bull. Un piano attuabile nel 2021 – anche per motivi di contratto – Hamilton si è posto l’obiettivo di superare il record di sette titoli Mondiali detenuto da Schumacher e di farlo con tre team diversi. Un affare che andrebbe più che bene a Verstappen, che avrebbe così la possibilità di sbarcare nel team più vincente della storia recente. Voglia di cambiamento «benedetta da Liberty Media», aggiunge Terruzzi, che potrebbe portare un rinnovamento degno di nota per il parco piloti della F1: cambi di casacca e non, il trio Red Bull – Mercedes – Ferrari al lavoro per il futuro…

