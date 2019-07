Incidente Leclerc GP Germania 2019/ Video F1: Ferrari fuori pista e insabbiata

Incidente per Charles Leclerc a metà gara: finisce accanto al cartellone pubblicitario della Mercedes il GP di Germania 2019 per il pilota della Ferrari. Il monegasco aveva costruito una grande gara dopo la partenza dal decimo posto sulla griglia di partenza. Era riuscito a risalire al secondo posto, quando poi è finito fuori. Nel lungo «no» urlato con i pugni sul volante c’è tutta la delusione per aver buttato all’aria una gara che si stava rivelando esaltante per lui. È successo tutto dopo il 28esimo giro, dopo essere rientrato in pista al termine del secondo pit stop. Era entrato ai box per montare la gomma soft ed era riuscito a rientrare davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Tutto perfetto: lui e la strategia della Ferrari, che ha saputo sfruttare la Virtual Safety Car introdotta per l’incidente di Lando Norris. Ma poi all’ultima curva ha perso il controllo della monoposto, probabilmente anche perché le gomme soft erano troppo fredde.

INCIDENTE LECLERC, INSABBIATO NEL GP GERMANIA 2019

Charles Leclerc ha cominciato a perdere la macchina nelle ultime curve a causa delle temperature basse delle gomme soft, poi all’ultima curva non è riuscito a riprenderla, anzi è andato fuori in una parte molto scivolosa dell’asfalto. È quindi finito sulla sabbia, ma senza riuscire a rientrare in pista. La sua Ferrari è rimasta bloccata sotto un cartellone pubblicitario della Mercedes. Che beffa! Stesso incidente peraltro è capitato poi a Lewis Hamilton, che a differenza sua è riuscito a rientrare in pista, perdendo però l’ala anteriore. Tornato ai box, il pilota della Mercedes è riuscito a rientrare ai box e a rimediare a quanto accaduto. Forse ha inciso anche un po’ di esperienza, visto che Charles Leclerc è stato forse troppo intenso nella manovra per contrastare il sovrasterzo. Resta dunque il rammarico per aver buttato all’aria una gara che poteva essere sua, proprio a fronte dell’errore di Hamilton.





