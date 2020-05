Vertice UEFA-ECA/ Piano per la Champions: in campo il 7 agosto, Final Four a Istanbul

Pubblicità

E’ ora in corso a Nyon un vertice molto importante tra UEFA e ECA, dove certo la centro della discussione è la ripresa delle coppe europee e la loro corretta conclusione, dopo lo stop indetto ai primi di marzo a tutto il calcio sul continente per l’esplodere della pandemia da coronavirus. Stando poi alle ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, pare che al momento sia sul tavolo un nuovo piano per giungere al termine della stagione 2019-20 in primis per la Champions League, che potrebbe tornare protagonista già il prossimo 7 agosto. Pare infatti che sia idea della Federazione continentale riprendere la stagione della prima coppa sul continente già il 7-8 agosto con la disputa degli ultimi ottavi di finale: di fila il 13 e 14 agosto verranno giocati in gara secca e campo neutro i quarti di finale (a cui l’Atalanta di Gasperini ha già trovato la qualificazione), mentre semifinali e finali verrebbero disputate in una sorta di Final Four già a Istanbul, Turchia.

VERTICE UEFA-ECA, I DUBBI SULLA RIPRESA

Un piano dunque interessante per la conclusione della Champions League, facilmente adattabile anche per l’Europa League, ma che pure, non essendo neanche confermato da UEFA ed ECA, oggi riunite in vertice, appare certo ancora molto ipotetico. Di fatto in gran parte d’Europa ancora non si è neppure deciso per la conclusione dei campionati nazionali, priorità fissata fin da subito dalla UEFA: solo quando si capirà chi continua a giocare e chi no infatti la Federazione potrà pure fissare un programma per il rientro in campo di Champions ed Europa League. E pure ad ora neppure sono ben chiare le date. Fino a poco fa infatti la UEFA aveva fissato per il 25 maggio la consegna da parte delle federazioni nazionali dei piani di ripartenza della stagione e al 2 agosto il termine per la conclusione dei campionati nazionali ma nelle ultime settimane ha ammorbidito tale vincolo, definendolo non “obbligatorio”. Ceferin e colleghi hanno dunque concesso maggior tempo (fino al 17 giugno) alle federazioni nazionali che ancora non hanno deciso sul da farsi, con la speranza che in grande maggioranza torni a giocare, confortata anche dai buoni numeri sull’emergenza sanitaria che si stanno registrando. Per questo ora dare date certe non è ancora fattibile: ma vedremo quale sarà il responso del vertice UEFA-ECA ancora in corso.



