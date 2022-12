Vi Presento i Nostri/ Su Italia 1 il film con Robert De Niro e Ben Stiller

Vi Presento i Nostri, film di Italia 1 diretto da Paul Weitz

Vi Presento i Nostri va in onda in prima serata oggi, venerdì 9 dicembre su Italia 1, a partire dalle ore 21:20. L’esilarante commedia sentimentale del 2010, con la regia di Paul Weitz, riunisce un cast davvero stellare, che per la terza volta vede recitare insieme Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Owen Wilson e Teri Polo, con la partecipazione di Jessica Alba. Girato negli Stati Uniti, Little Fockers come recita il titolo originale, è il terzo e ultimo capitolo della saga che ha come protagonisti Jack Byrnes e Gaylord Fockers.

Chi m’ha visto/ Su Rai 3 il film con Pierfrancesco Favino

Si tratta del terzo capitolo della saga familiare iniziata nel 2000 con Ti Presento i Miei e proseguita nel 2004 con Mi Presenti i Tuoi. Sebbene sia forse impossibile eguagliare e superare i livelli di originalità e comicità del primo capitolo della saga, anche in questo sequel si ride parecchio. Nonostante i Razzie Awards a Jessica Alba e Barbra Streisand nel 2010, Little Fockers contiene comunque una grande quantità di gag divertenti.

Un Natale da Corgi/ Su canale 5 il film con Kelly Kruger

Vi Presento i Nostri, la trama del film

Nel terzo capitolo della saga Vi Presento i Nostri ritroviamo Greg (Ben Stiller) e Pam (Teri Palo) felicemente sposati e alle prese con la dura vita familiare: la coppia, infatti, ha ora due gemelli, Samantha e Henry, che stanno per compiere 5 anni. Durante i preparativi per la festa di compleanno, però, vengono alla luce tantissimi problemi che non risparmiano nessun membro della famiglia: da Greg, alle prese con impegni di lavoro a cui cerca di tener testa e distrazioni a cui cerca di resistere, a nonno Jack (Robert De Niro), che si gode la pensione e il nipotino, ma è sempre vittima delle sue manie da agente segreto oltre che dell’età che avanza. Nel mezzo, appaiono una calorosa tata, una rappresentante farmaceutica davvero invadente (Jessica Alba) e l’immancabile Kevin (Owen Wilson), ricco ma sfortunato rivale di Greg. Mentre Bernie Fotter (Dustin Hoffman) è in giro per il mondo per contrastare una crisi di mezza età, sua moglie Roz rimane in città, conquistando il cuore di Kevin. Tutto sembra pesare sulle spalle del Don Fotter, come Jack ha ribattezzato suo genero, scegliendolo come suo successore e capo famiglia: cosa combinerà questa volta la coppia più divertente di Chicago?

LEGGI ANCHE:

Non Mangiate le Margherite/ Su Rete 4 il film con Doris Day

© RIPRODUZIONE RISERVATA