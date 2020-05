Vi presento i nostri/ Video, su Italia 1 il film con Ben Stiller e Robert De Niro

Pubblicità

Il film Vi presento i nostri andrà in onda oggi domenica 3 maggio in prima serata su Italia 1 alle 21.20. Si tratta di una commedia di Paul Weisz girata nel 2010 e prodotta da Jane Rosenthal e dall’attore Robert De Niro che ha preso parte anche al film. Si tratta del sequel di Ti presento i miei e Mi presenti i tuoi? col titolo originale di Little Fockers. Le musiche sono state realizzate da Stephen Trask. Il cast vanta nomi stellari oltre a Robert De Niro ci sono Ben Stiller e Teri Polo nei panni di Pamela Byrnes, la madre Dina Byrnes interpretata da Blythe Danner, Jessica Alba, la bellissima Andi Garcia, Owen Wilson nel ruolo di Kevin, Barbra Streisand che interpreta Rosalind Fotter e il marito Bernard Fotter interpretato da Dustin Hoffman.

Pubblicità

Vi presento i nostri, la trama del film

Ecco la trama di Vi presento i nostri. Greg e Pam dopo tutte le disavventure nel coronare il proprio sogno d’amore, sono finalmente felicemente sposati. Genitori di due gemelli, Herry e Samantha, non hanno tempo per pensare a tutti i nuovi accadimenti della loro vita. Devono seguire i lavori di ristrutturazione della nuova casa, trovare una scuola per i figli, perciò sono indirizzati verso l’Istituto privato di alto livello Scuola dei piccoli umani e allo stesso tempo impegnarsi nelle rispettive carriere. Greg inoltre viene corteggiato dall’avvenente farmacista Andi Garcia ( Jessica Alba) che lo vorrebbe come testimonial di un farmaco contro la disfunzione erettile.

I figli inoltre, alla nuova scuola vivono esperienze differenti se Samantha sembra riuscire in tutto, Harry non ha amici, solo una lucertola e inoltre, non riesce a liberarsi del pannolino. Intanto Jack, il padre di Pam a causa dei numerosi avvenimenti che turbano il controllo che ha sulla famiglia, il genero ha tradito la figlia con un’infermiera, designa Greg come suo nuovo discendente e futuro capo famiglia soprannominandolo Don Fotter e sottolineandogli quanto sia importante avere soldi, ottime finanze ed una buona istruzione. I genitori di Greg intanto vivono una vita alquanto interessante, Roz ha un programma in tv e Bernie è in Spagna ad imparare il flamenco.

Pubblicità

Fa il suo ritorno anche Kevin, l’ex fidanzato di Pam che dopo una recente rottura sembra essere interessato di nuovo a lei e perciò si propone di mettere una buona parola per i gemelli nella loro nuova scuola. Greg deve fare una buona impressione col suocero e riuscire a meritarsi la sua fiducia, per avere più soldi accetta l’offerta di Andi, ma sentendo la chiamata, Jack e la nipote Sam fraintendono l’uomo e pensano subito che stia per tradire la moglie, iniziano così a pedinarlo. Greg partecipa al convegno e incontra l’ex cognato, capisce così di essere la seconda scelta nel ruolo di capo famiglia, torna così a casa deluso ma si ritrova costretto a salvare Jack da un’allergia al farmaco che lui stesso aveva pubblicizzato.

Harry, rimane scandalizzato dagli esilaranti eventi. Jack tenta in tutti i modi di far lasciare Greg e Pam indirizzandola verso Kevin, l’uomo però tenterò di baciare Roz in preda alla disperazione per non avere una famiglia come la loro. Jack e Greg si prenderanno a pugni dopo una serie di fraintendimenti che portano il suocero a credere che Andie sia l’amante di Greg. Alla fine, Jack avrà un infarto e in ambulanza capisce che Greg è sincero, ritorna sui suoi passi e lo nomina capofamiglia. Quattro mesi dopo, per la festa di Natale, ci sarà una riunione dove ognuno di loro affermerà di essere tornato alla propria vita, Jack troverà inoltre un video di Greg che parla della sua esperienza col suocero impiccione.

Video, il trailer di Vi presento i nostri





© RIPRODUZIONE RISERVATA