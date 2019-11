“Viadotto Sori a rischio crollo”/ Audio virale, ma è fake news: è solo “attenzionato”

Viadotto Sori a rischio crollo? Si tratta di una fake news. L’allarme è partito da un audio circolato in una chat scolastica nella mattinata in cui bisogna fare i conti con la chiusura di due viadotti dell’A26 per i controlli strutturali. Le ultime vicende hanno fatto crescere i timori sulla sicurezza della rete autostradale ligure, e queste fake news non fanno altro che creare confusione. «Non prendete l’autostrada, il viadotto di Sori è a rischio crollo», questo l’allarme diffuso in chat. Una donna, probabilmente una mamma, afferma: «Mio marito ha parlato con un geologo che gli ha detto che il viadotto ha raddoppiato la pericolosità perché c’è un pilone pieno d’acqua». Questo audio è rimbalzato poi in diverse chat ed è finito poi a diverse redazioni locali che hanno verificato la notizia scoprendo che è una “bufala”. Tante erano state infatti le richieste di spiegazioni sulle condizioni dell’infrastruttura. Così GenovaToday fa sapere che ad oggi Autostrade non ha comunicato alcuna chiusura del viadotto Sori.

“VIADOTTO SORI A RISCHIO CROLLO” FAKE NEWS: È SOLO “ATTENZIONATO”

Tra l’altro Autostrade per l’Italia non ha neppure previsto la chiusura del viadotto Sori, inoltre non c’è alcun divieto di passaggio o allerta su questo tratto. Pur non avendo diffuso una nota ufficiale nel merito, la società ha già smentito la notizia, spiegando che è «priva di fondamento». E pure Regione Liguria ha confermato che quell’audio sul viadotto Sori è una fake news. «La Direzione di tronco di Autostrade ha smentito categoricamente. Invitiamo come sempre i cittadini a informarsi presso le fonti ufficiali e istituzionali e a non condividere messaggi dai contenuti chiaramente dubbi». Il fatto che il viadotto Sori sia “attenzionato” però è vero. È stato infatti sottoposto a controlli nell’ambito dell’inchiesta sulle condizioni dei viadotti che è stata aperta dalla procura di Genova, che indaga sul caso dei falsi report di Aspi e Spea. Infatti GenovaToday ricorda che lo scorso 23 ottobre una corsia era stata chiusa per permettere a tecnici e militari della Guardia di Finanza di ispezionare il tratto, e poi riaperta.

