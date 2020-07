VIAGGI DI NOZZE/ Video, come vedere il film in streaming su Rete 4

Viaggi di nozze: come vedere il film in streaming

Viaggi di nozze “Qui l’attore/autore Carlo Verdone, ben secondato da Claudia Gerini, ha il piede pigiato sull’acceleratore del fregolismo mimico e non sbaglia davvero una curva”. IlMorandini premia il film con tre stellette sulle cinque messe a disposizione. Stesso voto che arriva da MyMovies: “Sorrisi e risate abbastanza sane, Carlo Verdone ha anche rinverdito almeno un vecchio personaggio dei suoi film”. Sicuramente questo nel tempo è diventato un cult molto amato dal pubblico con alcune frasi che sono diventate di fatto straordinariamente attuali per ogni epoca. Non pesa la discontinuità narrativa con gli episodi che alla fine remano tutti dalla stessa parte. Viaggi di nozze va in onda su Rete 4 dalle 21.25, clicca qui per seguirlo in diretta streaming. Il trailer ci può offrire ulteriori informazioni, clicca qui per il video.

Viaggi di nozze, protagonisti Verdone e Claudia Gerini

Viaggi di nozze va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, martedì 21 luglio, alle ore 21:25. Si tratta di un film realizzato nel 1995 dalla casa cinematografica CGG Tiger con regia di Carlo Verdone il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura con la collaborazione di Leonardo Benvenuti Piero De Bernardi. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Fabio Liberatori, il montaggio è stato eseguito da Antonio Siciliano mentre la scenografia porta la firma di Maurizio Marchitelli. Nel cast sono presenti tanti attori famosi oltre a Carlo Verdone tra cui Claudia Gerini, Cinzia Mascoli, Veronica Pivetti, Maddalena Fellini, Manuela Arcuri e Nanni Tamma.

Viaggi di nozze, la trama del film

Ecco la trama di Viaggi di nozze. Tre coppie di innamorati stanno per suggellare la loro promessa d’amore con il matrimonio e soprattutto con un buon viaggio di nozze che si dimostrerà veramente divertente. La prima coppia è composta da un esimio dottore Il professore Raniero, il quale, dopo essere uscito dal dramma di aver perso la sua prima moglie Scilla, sta per dire il fatidico si alla giovane e fragile Fosca. La donna non è tanto innamorata del dottore piuttosto particolarmente riconoscente per il fatto di aver salvato sua madre gravemente malata. La loro relazione è sempre stata molto complessa in ragione del fatto che il dottore è sempre costantemente a disposizione dei propri malati come del resto dimostra il fatto di rispondere al telefono poco prima di andare all’altare e soprattutto durante la classica prima notte di nozze. L’uomo è estremamente preciso ed attento ai particolari il che rende la donna molto nervosa e soprattutto conscia di avere innanzi a lei una vita per nulla soddisfacente. Infatti, a più riprese la donna durante il viaggio di nozze decide di prendere in considerazione l’idea di suicidarsi.

La seconda coppia che sta per convolare a nozze, è quella composta da Giovannino e della sua eterna fidanzata Valeriana. Il loro matrimonio viene celebrato da uno zio che purtroppo durante la cerimonia si allunga tantissimo sulla predica mettendo i giovani sposi alle prese con delle problematiche relative alle coincidenze per partire alla volta del loro viaggio di nozze. Come se non bastasse questo, il povero uomo deve fare i conti con un’incredibile amicizia con l’infermiera albanese che si è sempre occupata delle esigenze di suo padre e che è stata incredibilmente licenziata dagli altri figli e compresa l’ex moglie non vogliono assolutamente saperne di lei. Questa vicenda insieme ad altre collegate renderà il viaggio di nozze un vero e proprio inferno che metterà in discussione anche l’amore tra i due sposini. La terza coppia è invece è formata da Ivano Sion giovane coatto di famiglia ricca e Jessica. I due hanno modi di fare per nulla eleganti e spesso si trovano a fare l’amore nei posti più stravaganti e in situazioni pericolose. Tra l’altro, dovranno cercare di gestire una certa mancanza di feeling sensuale mettendo in essere una serie di situazioni che hanno quale principale scopo quello di incentivare la loro sintonia.

