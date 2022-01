Viaggio a quattro zampe, Rai 1/ Trama e cast del film con Ashley Judd

Un Viaggio a quattro zampe va in onda su Rai 1 oggi, 2 gennaio 2022, a partire dalle 21.30. Il film è stato distribuito da Sony Pictures Italia/Warner Bros. Pictures Italia e prodotto da Bona Film Group, Columbia Pictures Corporation, Pariah. La pellicola del 2019 è diretta da Charles Martin Smith, in 48 anni di carriera ha curato la regia di 22 film e 1 serie televisiva. Nel cast troviamo Ashley Judd, in 27 anni di carriera ha interpretato 29 film e 1 serie tv. Il suo debutto arriva nel 1990, ma rifiuta la parte perché prevede scene di nudo, il regista decide lo stesso di affidarle un piccolo ruolo nello stesso film. La voce originale del cane Bella è dell’attrice Bryce Dallas Howard. Nel 2022 la vedremo nelle sale cinematografiche con Argylle e Jurassic World il dominio.

Un Viaggio a Quattro Zampe racconta la storia di un cucciolo che per inseguire uno scoiattolo perde la strada di casa e si imbatte in mille avventure per ritornare dal suo padrone. Bella è una simpatica cagnetta che affronta da sola e con coraggio un viaggio di 600 chilometri per ritornare tra le braccia del suo padrone, uno studente di medicina che lavora come volontario in un ospedale. Il ragazzo decide di portare a casa la cagnetta che diventa subito un membro della famiglia. Il carattere è alquanto vivace e nonostante Lucas cerchi di domarla, lei non riesce a tenersi lontana dai guai. Così un giorno mentre è nella sua camera, viene distratta dalla presenza di uno scoiattolo che si mostra sul davanzale della finestra e Bella incuriosita lo rincorre, fino a perdere la strada di casa . Durante il suo lungo viaggio, Bella incontra le vite di molte persone: da un cucciolo di leone rimasto orfano e lo accudisce con molta cura, a un senzatetto sfortunato veterano di guerra. Tra le tante avventure riesce a ritrovare il corpo di un uomo seppellito da una valanga e gli salva la vita, lotta per la sopravvivenza, incontra altri amici a quattro zampe che condividono con lei il suo viaggio.

