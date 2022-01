Viareggio, si barrica in casa e spara a vigile del fuoco/ “Io Dio” e cita Quirinale…

«Vi sparo in testa, uno ad no» e si barrica in casa. Queste le parole che un uomo di 45 anni ha urlato prima di chiudersi all’interno della sua casa a Torre del Lago, frazione del Comune di Viareggio, in provincia di Lucca. Subito dopo ha cominciato a esplodere diversi colpi di pistola dalla finestra della sua abitazione, dove peraltro c’è anche il padre, ex carabiniere. Per questi spari un vigile del fuoco è rimasto ferito in modo non grave. Trasportato in ospedale, il pompiere ha riportato una contusione al costato. Il colpo, infatti, è stato fortunatamente attutito dalla porta su cui è rimbalzato.

Le forze dell’ordine hanno fatto allontanare le persone dalla strada, chiudendo il tratto nei pressi della casa, e hanno evacuato una scuola poco distante dal luogo dell’accaduto. Affetto da problemi psichiatrici, l’uomo doveva essere sottoposto ad un Tso, cioè ad un trattamento sanitario obbligatorio. Dopo essersi rifiutato di aprire la porta a 118 e polizia, ha cominciato a rivolgere minacce a tutti dalla finestra.

“DICEVA CHE LA FINE ERA VICINA…”

Il ferimento del vigile del fuoco è avvenuto proprio mentre stava cercando di aprire la porta, peraltro con una pistola calibro 22 che, secondo quanto riferito dalla polizia, è illegalmente detenuta. Ora gli agenti stanno provando a convincerlo ad uscire di casa. Stando a quanto riportato da Lucca in Diretta, nelle ultime 24 ore aveva minacciato due donne per strada. Per strada infatti fermava i passanti chiedendo ascolto, poi provava a convincerli che avrebbe salvato il mondo: «Io sono Dio», diceva loro.

Quando però nessuno gli dava ascolto o si allontanava per le sue parole inquietanti, non la prendeva bene. Dopo aver esploso i colpi di arma da fuoco, l’uomo si è affacciato di tanto in tanto alla finestra urlando: «Vi ammazzo tutti». Stando a quanto riportato da RaiNews24, avrebbe fatto anche riferimento all’elezione del Presidente della Repubblica. «Girava in paese vestito in bianco e diceva di essere Dio, e diceva che la fine era vicina», ha raccontato una vicina a Lucca in Diretta.

