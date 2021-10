Vice L’uomo nell’ombra, Rai 3/ Un Christian Bale completamente trasformato

Vice L’uomo nell’ombra va in onda su Rai 3 per la serata di oggi, sabato 9 ottobre. Vedremo dunque il film con Christian Bale nei panni del protagonista principale. Ad affiancare il celebre attore americano sul set ci sono l’attrice Amy Adams, Steve Carell e Sam Rockwell. A dirigere la pellicola il regista Adam McKay. Sicuramente la trasformazione del protagonista Christian Bale è qualcosa che lascia senza parole e fa capire come a volte la trasformazione possa regalare al pubblico qualcosa di inaspettato. D’altronde Bale ce l’aveva già dimostrato con l’esatto contrario quando aveva perso tantissimo peso per interpretare il protagonista de L’uomo senza sonno di Brad Anderson.

Vice L’uomo nell’ombra, la trama del film

Vice L’uomo nell’ombra è ambientato nel 1963 nello stato americano del Wyoming, il film racconta le vicende di Dick Cheney, uomo dall’intelligenza brillante ma con problemi di alcolismo che lo hanno costretto ad abbandonare l’università di Yale e accettare lavori umili. Un giorno, dopo essere stato fermato da un poliziotto mentre è al volante con la moglie. L’umiliazione subita dall’agente di fronte agli occhi della coniuge lo spingono a decidere di cambiare la sua vita. Con un flash forward andiamo nel 1968, dove Cheney viene assunto come stagista alla Casa Bianca sotto la presidenza Nixon. Una volta entrato nel mondo politico, Cheney conosce Donald Rumsfeld, consulente economico del presidente.

I rapporti tra quest’ultimo e Nixon non sono rosei e questo spinge il presidente americano ad allontanare sia Rumsfeld che Cheney dalla Casa Bianca. Questo allontanamento si rivelerà una mano santa nella vita di entrambi. Poco dopo infatti scoppia lo scandalo Watergate, che porterà alle dimissioni di Nixon e all’inizio di una nuova era politica americana nella quale troveranno il loro spazio sia Cheney sia Rumsferd.

Video, il trailer del film di Vice L’uomo nell’ombra

