Vicenza, uccide ex a coltellate e tenta suicidio/ Ferito nuovo compagno di lei: grave

Uccide l’ex a coltellate, poi ferisce gravemente il suo nuovo compagno e quindi tenta il suicidio. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in via Vesopucci, a Montegaldella, comune nell’area dei colli Berici in provincia di Vicenza. La donna di 43 anni è rimasta uccisa, invece i due uomini sono stati trasportati d’urgenza in ospedale perché feriti in modo molto grave. Uno dei due, stando a quanto riportato dal Messaggero, sarebbe in condizioni disperate. L’autore del femminicidio è l’ex compagno della donna che, dopo averla accoltellata, ha ferito il nuovo compagno di lei che si trovava all’interno dell’appartamento. Poi il 38enne si è inferto vari fendenti nel tentativo di suicidarsi. L’uccisore, che non ha precedenti, fino a un mese fa viveva insieme con la vittima, poi il rapporto si era interrotto e l’omicida aveva lasciato l’abitazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il fatto è avvenuto attorno alle 16.45.

VICENZA, UCCIDE EX A COLTELLATE E TENTA SUICIDIO

L’ex compagno della donna è arrivato nei pressi del garage per discutere, ma la lite è subito degenerata. Prima ha colpito con due fendenti il nuovo compagno della donna, poi si è accanito contro di lei, tramortita da diverse coltellate. Quando si è reso conto di quello che ha fatto, l’uomo ha tentato il suicidio: si è colpito con la stessa arma prima al torace e poi al collo. Soccorso in condizioni gravissime da un elicottero, è stato trasportato al policlinico di Padova, mentre l’altro uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Longare, raggiunti poi dai colleghi del nucleo operativo di Vicenza. A dare l’allarme era stata una vicina di casa: ha spiegato che un uomo stava accoltellando ripetutamente la donna e poi una seconda persona. La vittima è stata trovata nel retro del palazzo, a poca distanza dall’uomo. Vicino ai due l’aggressore.

