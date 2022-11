Vicino all’orizzonte/ Su Rai 2 il film con Luise Befort e Luna Wedler

Vicino all’orizzonte, film di Rai 2 diretto da Tim Trachte

Vicino all’orizzonte va in onda oggi, lunedì 21 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un film sentimentale e drammatico prodotto in Germania nel 2019 da Kristina Lobbert e diretto da Tim Trachte. Il regista del film Vicino all’orizzonte ha selezionato per la realizzazione attori del calibro di Luise Befort, Victoria Mayer, Jannik Schumann e Luna Wedler.

Il film Vicino all’orizzonte è basato su una storia totalmente frutto di fantasia ma ispirata da un racconto dal titolo omonimo realizzato da Jessica Koch, autrice del soggetto anche per l’opera cinematografica. la distribuzione in Italia della pellicola è avvenuta appena un mese dopo dalla prima proiezione avvenuta in Germania; precisamente ad ottobre del 2019. si tratta di un film che spesso si sarebbe meritato il pomeriggio, ma la tv di Stato decide di lanciarlo in prima serata e c’è curiosità di vedere quali saranno i risultati in fatto di ascolti.

Vicino all’orizzonte, la trama del film

La storia di Vicino all’orizzonte è ambientata alle soglie degli anni 2000, precisamente in estate e con protagonista una donna di nome Jessica. La sua vita è quella tipica delle ragazze della sua età, tra divertimento e piccoli lavori per supportare la stabilità famigliare. Il giorno del suo compleanno organizza una serata all’insegna del divertimento presso il luna park della città in compagnia delle sue amiche più fedeli. Mai si sarebbe aspettata però che un incontro fugace e imprevisto potesse cambiare la vita. Per puro caso infatti il suo sguardo si incrocia con Danny, un ragazzo piacente ma altrettanto superficiale almeno all’apparenza. Dopo qualche chiacchiera infatti la ragazza prende coraggio e gli propone un appuntamento, ma il giovane rifiuta in quanto poco interessato ad avere una relazione in questo momento. Jessica accetta mal volentieri la risposta di Danny, soprattutto in virtù di ciò che nota nei giorni successivi. Infatti, il giovane sembra sempre attorniato da belle ragazze a dimostrazione di quanto fosse poco chiaro il suo comportamento dei giorni precedenti. Trascorse alcune settimane i due si incontrano nuovamente in maniera del tutto casuale; Jessica era infatti alle prese con il lavoro insieme ai suoi genitori mentre Danny era impegnato per una realizzazione fotografica come fotomodello. Dopo un ennesimo confronto tra i due alla fine è proprio lui a proporre un’uscita alla ragazza che accetta praticamente in maniera immediata. Da questo incontro viene fuori una verità celata dal ragazzo che spiazza totalmente Jessica. Danny infatti aveva pochi mesi di vita essendo sieropositivo, a causa dei maltrattamenti ed abusi subiti dal padre in tenera età. Il mondo sembra crollare sulla ragazza che dopo l’incontro medita sul futuro della conoscenza optando quasi per la chiusura definitiva. Poco dopo però si ricrede e decide di non voler rinunciare alla relazione con Danny. Inizia una convivenza tra i due alla ricerca di un equilibrio nonostante le limitazioni dovute dalla malattia del ragazzo, ma un evento tragico stravolge nuovamente la vita di entrambi. La migliore amica del ragazzo, Tina, muore a causa dell’abuso di droghe e la disperazione che prova lo porta ad allontanarsi da Jessica per non trascinarla nella sua stessa spirale di dolore. Dopo diverso tempo decide di recuperare il terreno perduto e, una volta smaltito il dolore per la triste perdita, organizza un viaggio in America con la compagna per ricucire il rapporto. Poco prima di partire però un malore improvviso cambia i piani di entrambi, soprattutto dopo aver constatato che ormai i giorni da vivere per Danny sembrano davvero pochi a causa del degenerare della malattia. Nonostante la situazione, il ragazzo vuole partire comunque e soprattutto ha scelto di porre fine alle sofferenze togliendosi la vita cercando il benestare della compagna. Jessica chiaramente non accetta un futuro senza di lui, nonostante sia consapevole che a prescindere dalla malattia prima o poi finirà per portarglielo via. Jessica medita addirittura sulla possibilità di suicidarsi con lui, ma l’insistenza del ragazzo riporta alla ragione la giovane. Alla fine, Danny mette in atto il suo suicidio lasciando a Jessica tutti i suoi averi e una lettera meravigliosa d’amore e di speranza.

