Vicky Bucci, scomparsa da Larino/ I sommozzatori scandagliano il molo di Termoli

Proseguono le ricerche di Vicky Bucci, la donna scomparsa nella notte fra il 17 e il 18 dicembre scorsi, ormai più di un mese fa da Larino, in provincia di Campobasso (Molise). Oggi le telecamere del programma di Rai Uno, Storie Italiane, erano a Termoli, presso il porto turistico e il molo del trabucco, per riprendere le nuove immersioni dei carabinieri. Le forze dell’ordine sono sempre più convinte che la donna sia stata uccisa, o comunque, che non sia più in vita, e di conseguenza sono tornate a scandagliare i fondali del mar Ionio, nella speranza di trovare qualche indizio, o magari, proprio il corpo della signora Bucci. Come ricordato dall’inviato del Tg R regionale del Molise di casa Rai, oltre alla donna non si trova anche l’auto della stessa, una Fiat modello Panda di colore rosso.

VICKY BUCCI, IL MISTERO DELLA SCOMPARSA DA PIU’ DI UN MESE

Presso il molo dove oggi si sono calati i carabinieri provenienti da Pescara (che hanno la “giurisdizione” in quattro regioni d’Italia, fra cui appunto il Molise), era stato rinvenuto lo smartphone della 42enne di Larino, con all’interno una sim che la stessa non aveva però mai utilizzato. Al momento si brancola nel buio e si sa solo che la ragazza aveva trascorso l’ultima notte prima di sparire nell’abitazione del compagno, che vive a Rio Vivo, in provincia di Termoli. “Stanno scandagliando l’area del porto – le parole dell’inviato in collegamento con Storie Italiane – un’area profonda cinque metri. Il telefonino è stato trovato a pochi metri da qui, con una scheda che Vicky non ha mai usato. Il giallo della Panda rossa scomparsa… tutto sembra scomparso nel nulla, incredibilmente. Le telecamere del porto – si domanda ancora il collega giornalista – che avrebbero dovuto registrare, non funzionavano. Noi abbiamo parlato con i carabinieri, ci hanno detto che questa è un’area molto complicata da scandagliare, è un’area molto vasta, si pensa al peggio. Ci sono un paio di sub entrati in acqua, ci sono le boe che segnalano la presenza dei subacquei. Non è la prima volta che i sommozzatori entrano in acqua, lo avevano fatto un mesetto fa già, quelli dei vigili del fuoco, senza trovare nulla”.

