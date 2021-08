Vicopisano incendio: 20 ettari bruciati, case evacuate/ Video: forse nato da barbecue

Ora è sotto controllo, ma ci sono ancora piccoli focolai dell’incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Vicopisano, in provincia di Pisa. Il rogo sta interessando anche il versante Buti dei Monti Pisani. Le prime fiamme sono partite a Spazzavento e Luchetta, poi con il calare del buio si sono dirette verso Buti. Una ventina di persone sono state costrette a lasciare le proprie case e a cercare l’ospitalità di parenti e amici o nelle strutture messe a disposizione dalla Protezione civile locale. Sono stati evacuati anche ricoveri per animali e rifugi per cani e gatti.

Secondo alcuni testimoni, l’incendio di Vicopisano sarebbe partito da un’oliveta nei pressi di un casolare per un barbecue. Ma sono in corso accertamenti, mentre proseguono le operazioni di spegnimento. Questa mattina canadair ed elicotteri antincendio si sono alzati in volo per spegnere i piccoli focolai rimasti, prima che si alzi la brezza prevista nel pomeriggio. Al momento il bilancio è di una ventina di ettari di bosco bruciati.

SINDACO DI VICOPISANO “UN’ALTRA DURA PROVA”

“Siamo ancora chiamati a sostenere una grande e dura prova, qualcosa che purtroppo abbiamo dovuto conoscere bene e di recente. Le forze in campo sono tante, competenti, lucide e determinate. Coraggio”, ha scritto il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, dalla pagina Facebook del Comune. In queste ore è in costante contatto con il Centro Intercomunale della Protezione civile Monte Pisano, col Centro Operativo Comunale, col vicesindaco e tutti gli amministratori e responsabili dei vari settori. Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è in allerta: “Sto monitorando la situazione insieme alla sala regionale, sono in corso evacuazioni e stanno operando numerose squadre di operatori e mezzi in arrivo da tutta la regione”, ha scritto sui social.

Lo spiegamento di mezzi è stato ingente: nelle operazioni di spegnimento dell’incendio sono state coinvolte una decina di squadre dei vigili del fuoco arrivate dalle città vicine e sono stati mobilitati anche altri comandi per portare rinforzi alle squadre sul posto. Inoltre, ci sono due elicotteri e un canadair.





