Victor Allen, chi è il marito di Tiziano Ferro/ La storia del loro amore fino all’annuncio della separazione

Victor Allen, chi è il marito di Tiziano Ferro: la loro storia d’amore

Giunge al capolinea la storia d’amore tra Tiziano Ferro e Victor Allen: a darne l’annuncio è lo stesso cantante attraverso un post Instagram, che ha lasciato senza parole i fan. La loro storia d’amore ha fatto sognare in molti ed è stata vissuta lontana dall’Italia, a Los Angeles, dove hanno dato vita ad una splendida famiglia nella privacy più assoluta. Anche lo stesso Victor Allen è molto riservato. Di lui sappiamo che è un marketing manager americano e che in passato è stato consulente della Warner Bros.

Ed è proprio nei corridoi della nota casa di produzione e distribuzione che è avvenuto l’incontro galeotto tra i due. Tiziano Ferro stava girando un video, quando incrociò lo sguardo del manager, che invitò poi a prendere un caffè. Da quel momento è scoccata la scintilla e la coppia si è follemente innamorata, coltivando il proprio sentimento a Los Angeles, lontano dall’Italia e dagli occhi indiscreti dei paparazzi.

Victor Allen e Tiziano Ferro: la nascita dei figli, il matrimonio e la rottura

La storia d’amore tra Tiziano Ferro e Victor Allen li ha poi portati a pensare in grande per il futuro. Dopo il primo incontro e il fidanzamento, la coppia ha deciso di convolare a nozze nel 2019, sposandosi prima a Los Angeles e poi unendosi civilmente a Sabaudia, in provincia di Latina. Nel 2022, poi, la coppia ha coronato il proprio sogno di diventare genitori, con l’arrivo nelle loro vite di due splendidi figli, Margherita e Andres. Tutto lasciava presagire un amore travolgente ed immortale ma, dietro quel ritratto di famiglia all’apparenza perfetto e armonico, probabilmente iniziavano a celarsi i primi segnali di crisi.

Pochi istanti fa, infatti, l’annuncio ufficiale della separazione comparso sul profilo Instagram di Ferro: “Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è iniziata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche del divorzio”.











