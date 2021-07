Victor Allen, compagno Tiziano Ferro/ Chi è? Ex figura di rilievo della Warner Bros.

Classe 1965, nato e cresciuto a Los Angeles, Victor Allen è il compagno di Tiziano Ferro. Il celebre cantautore originario di Latina ha parlato della sua relazione in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Domenica In, intervista che verrà riproposta oggi all’interno dello spazio dedicato al ‘meglio’ della scorsa stagione del programma. Di Allen, nello specifico, non si sa molto, se non quello che Tiziano stesso ha voluto rendere noto. Poche anche le informazioni reperibili su internet, dal momento che Allen è un tipo piuttosto riservato. Di lui sappiamo solo che è un ex consulente della Warner Bros. (ci ha lavorato per 14 anni ed è stato vicepresidente del settore marketing) e che attualmente è proprietario di un’agenzia, la Levine Partners, che si occupa attivamente di consulenza.

VICTOR ALLEN, MARITO TIZIANO FERRO/ "È riuscito a smussare i miei angoli"

Victor Allen e il primo incontro con Tiziano Ferro

Per il resto, Victor Allen non è un volto conosciutissimo né in Italia né negli Usa. Pur lavorando nel mondo dello spettacolo e del cinema in particolare, Allen si è sempre mantenuto distante dai riflettori. La sua data di nascita è ignota (è un dato che ha preferito nascondere sul suo profilo Facebook), mentre sappiamo che è legatissimo alla sua California, dove vive e lavora (salvo trasferte). Lui e Tiziano Ferro si sono incontrati per la prima volta nel periodo in cui Allen era consulente della Warner, in occasione delle riprese del videoclip del singolo Valore assoluto.

Chi è Victor Allen

Victor Allen è una persona con tanti impieghi e passioni (non è noto però quanto guadagni). Ha una casa grande e spaziosa a Los Angeles, e tra i suoi prossimi progetti ci sarebbe quello di prenderne una anche in Italia. Tra le sue passioni c’è quella del mare, ma soprattutto Victor ama molto frequentare gli amici. Si è laureato presso l’Università Politecnica della California San Luis Obispo.

